Non ha certo bisogno di presentazioni, tra gli opposti più forti della Campania, Dora Sollo torna a vestire la maglia della Fiamma Torrese, squadra di volley di Torre Annunziata.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Com’è nata l’idea di tornare a Torre? Io avevo deciso di smettere, volevo provare ad avere un altro figlio. Ho dato l’addio alla pallavolo a 40 anni ma la passione per questo sport è troppo forte. Un altro figlio non è arrivato. Ed il progetto Fiamma Torrese, come sempre, è ambizioso. Motivi per i quali ho deciso di fare questa pazzia. Io amo le sfide: a 42 anni, dopo 2 anni di stop non è facile, ma ripeto amo le sfide.

Coach Salerno? Adele ha inciso tanto sulla mia scelta, con lei c’è un rapporto amichevole al di là dell’aspetto sportivo. Ha trovato le parole giuste per farmi tornare in campo. Nella mia vita ho affrontato tante sfide, quasi tutte vinte, questa è l’ennesima. Magari proveremo a vincere un altro campionato.

Messaggio ai tifosi? Seguite la pallavolo perché è uno sport straordinario, seguite la Fiamma perché ci sarà da divertirsi. Torre è famosa per il suo ambiente caloroso, spero che ci sia anche quest’anno. Vi aspetto tutti al PalaPittoni!”.