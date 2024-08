A cura della Redazione

Questo il risultato dell'allenamento congiunto in famiglia che si è tenuto al Papa di Cardito tra le due formazioni del Savoia, squadra di Torre Annunziata. Un test che ha messo in evidenza le tante soluzioni a disposizione di mister Campilongo in vista del debutto in campionato che si terrà domenica 8 settembre contro l’Atletico Uri a Cardito.

Unici due assenti il portiere D’Agostino e il centrocampista Sellaf. Per l’estremo difensore riposo precauzionale, mentre il mediano francese sta completando la sua fase di recupero. Nonostante i due assenti, mister Campilongo ha potuto mettere in campo due formazioni che si sono date battaglia tenendo i ritmi alti.

Nel primo tempo in gol Riccardo Maniero bravo a proteggere con il corpo il pallone e poi a girarsi e segnare l’1-0 per il Savoia A. Nella ripresa Campilongo mischia un po’ le carte.

Arriva il 2-0 di Cavallo con un perfetto diagonale e va in gol anche Fiasco, tra i più attivi, che segna la terza rete per il Savoia A dopo un assist di Cavallo al 56’. Per la squadra B va in rete Viotti al 57’ che controlla in area e poi conclude di precisione verso il palo opposto. Il 4-1 del Savoia A arriva grazie a una punizione di Mengoli che da calcio piazzato trova la traiettoria giusta. Quinta rete di Negro, schierato nella squadra A nella ripresa, che va a colpire sul palo opposto, mentre la rete del 6-1 porta la firma di Del Mondo bravo a inserirsi su una verticalizzazione di Bezzon.

SAVOIA A primo tempo (4-3-3): Santino (‘04) - Schiavi, Orta ,Guifo Bogne, Onda (‘06) - Russo, Bezzon, Mengoli - Cavallo, Maniero, Fiasco (‘05)

SAVOIA A secondo tempo (4-3-3): Santino (‘04) - Bitonto (‘06), Celli, Guifo Bogne, Passaro - Russo (70' Del Mondo), Bezzon, Mengoli - Cavallo, Negro, Fiasco ('05)

SAVOIA B primo tempo (4-3-3): Montoro (‘07) - Bitonto (‘06), Crivellini (‘06), Celli, Passaro - Del Mondo (‘05), Franci (‘06), Della Vecchia (‘06) - Di Guida (‘05), Negro, Viotti (‘04)

SAVOIA B secondo tempo (4-3-3): Memoria (‘07) - Iadelisi (‘04), Crivellini (‘06), Orta, De Gennaro (‘05) - Del Mondo (‘05) (70' Russo), Franci (‘06), Della Vecchia (‘05) - Di Guida (‘05), Viotti (‘04), Paudice (‘08).

Arbitro: Iasevoli di Pomigliano d’Arco.

Marcatori: 19' Maniero (A), 47' Cavallo (A), 54' Fiasco (A), 57' Viotti (B), 64' Mengoli (A), 70' Negro (A), 71' Del Mondo (A).