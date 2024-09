A cura della Redazione

Il Savoia 1908 FC comunica che, a partire da oggi, martedì 3 settembre, tutti coloro che apriranno il conto Carta Reale, oppure che lo hanno aperto dal 1 giugno 2024, potranno ottenere gratuitamente la tessera sostenitore per le partite interne di campionato del Savoia, scegliendo tra la tessera annuale di accesso al campo oppure la tessera sostenitore streaming per assistere alle gare in diretta sui propri dispositivi.

Per coloro, invece, che hanno già sottoscritto la tessera sostenitore alle partite interne del Savoia per la stagione 2024/25, aprendo un conto Carta Reale, la società omaggia la tessera sostenitore streaming per tutta stagione sportiva.