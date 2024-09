A cura della Redazione

Il Savoia affronta domani l’Atletico Uri al ‘Papa’ di Cardito, nell’incontro valevole per la prima giornata del girone G del campionato di Serie D.

Mister Campilongo ha diramato l’elenco dei convocati.

Portieri: D’Agostino, Montoro ‘07, Santino ‘04.

Difensori: Bitonto ‘06, Celli, Guifo Bogne, Onda ‘06, Orta, Passaro, Schiavi.

Centrocampisti: Bezzon, Della Vecchia ‘06, Del Mondo ‘05, Russo, Sellaf ‘05.

Attaccanti: Cavallo, Di Guida ‘05, Fiasco ‘06, Maniero, Musella ‘06, Negro, Paudice.

Resterà a riposo in via precauzionale il capitano Giacomo Mengoli.

Al contempo, il Savoia 1908 Fc comunica che la società ha accettato all’unanimità la proposta del presidente di Casa Reale Holding, dott. Nazario Matachione, di ridurre il costo dei tagliandi di ingresso a 10 euro durante tutto il campionato e non solo in occasione del Centenario della partita scudetto contro il Genoa.

La proposta del dott. Nazario Matachione ha avuto come base il contributo che in questo momento il Savoia intende dare ai tifosi per le spese di viaggio sostenute per assistere alle gare interne al ‘Papa’ di Cardito.

Tale cifra è stata stabilita nella piena tutela di chi ha sottoscritto la tessera sostenitore.

Sappiamo che il Savoia non può fare a meno dei suoi tifosi e che i tifosi non possono fare a meno del Savoia e nonostante gli investimenti sostenuti dalla società intendiamo dare l'ennesimo segnale di un legame indissolubile con la nostra Torre Annunziata, andando ulteriormente incontro alle necessità delle famiglie che ci auguriamo di vedere numerose allo stadio per vivere insieme straordinarie giornate di sport.