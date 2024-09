A cura della Redazione

Dopo i successi con la squadra femminile, accolta la richiesta della società oplontina di iscrizione al campionato di serie D della selezione maschile.

L’ufficialità da parte della Fipav Campania

Non solo femminile e nazionale, la Vesuvio Oplonti Volley torna sul palcoscenico regionale della pallavolo maschile iscrivendo la propria formazione al campionato di serie D. Da settimane il presidente Angelo Cirillo e il Dg Carmine Arpaia stavano lavorando alla costruzione della squadra, solo ieri sera, però, è arrivata la conferma dal comitato regionale della Fipav che ha ufficializzato l'elenco delle squadre ammesse al campionato di serie D e la composizione dei gironi.

Gli avversari del girone

La Vesuvio Oplonti Volley è nel girone C composto dagli irpini di Guancia Volley, Molinara Napoli, Colli Aminei, Pomigliano, Volla, Striano, Monte Volley e Ottaviano. A distanza di dieci anni dall'esperienza della B2 maschile, all'ombra del Vesuvio i ragazzi saranno nuovamente protagonisti. "Dopo i risultati lusinghieri dello scorso anno, con il secondo posto nell'under 17 provinciale e le final eight regionali, abbiamo ritenuto - ha sottolineato il direttore generale, Carmine Arpaia - di poter strutturare meglio anche il settore maschile, offrendo ai nostri atleti l'occasione di competere con le migliori realtà della regione".

Il Movimento continua la sua crescita

Per il presidente Angelo Cirillo si tratta di un altro step di crescita: "Anche in campo maschile non intendiamo lasciare nulla al caso. Partiamo dal forte attaccamento e dalla grande dedizione del coach Filippo Carotenuto. A lui il compito di garantire alla squadra i giusti equilibri".

In attesa della ufficializzazione anche della data di inizio del torneo, prevista comunque entro metà ottobre, la squadra è già al lavoro nelle palestre di Boscoreale e Torre Annunziata.