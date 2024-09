A cura della Redazione

Un rigore condanna il Savoia alla sconfitta per 1-0 contro la Gelbison nella seconda giornata del campionato di Serie D. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 con il Savoia che ha tre importanti occasioni per portarsi in vantaggio e recrimina per un rigore non concesso, anche se la Gelbison colpisce un palo in avvio con Prado subito dopo un colpo di testa sottomisura di Marisei che finisce alto.

Gara equilibrata nella prima metà della frazione, anche se al 19’ la squadra di Torre Annunziata reclama per un fallo di Karsenty su Musella con il difensore dei vallesi che non riesce a frenare la sua corsa e travolge il numero 11, ma per l’arbitro è tutto regolare. Poi il Savoia inizia a prendere il controllo della gara ed è proprio Musella che cerca il tap-in al volo su sponda di Russo in area, ma riesce a toccare appena il pallone che va a lato. Ancora in proiezione offensiva i bianchi, una palla messa al centro dalla sinistra mette in difficoltà il centrale di difesa ed il portiere dei padroni di casa; i due si scontrano e si lasciano scappare la palla che termina sul piede di Cavallo, il 10 a porta sguarnita trova il gol, il direttore di gara però giudica fallo in attacco lo scontro tra i due giocatori della Gelbison e non convalida la rete del Savoia. Nel finale, poi, la punizione di Bezzon attraversa l’area e finisce tra i piedi di Guifo Bogne che perde l’attimo per concludere a rete.

Nella ripresa cambia la partita per un episodio: Lucas Axel conclude due volte a rete ma viene chiuso dai difensori, poi cade tra Sellaf e Onda e l’arbitro concede il rigore. D’Agostino tocca anche il tiro di Prado dal dischetto ma la conclusione finisce ugualmente in rete per il vantaggio della Gelbison al 61’.

Campilongo inserisce Del Mondo e Di Guida per alzare il ritmo, ma la gara diventa spezzettata e non manca qualche episodio di tensione prima che Kosovan di testa crei un’altro pericolo. La difesa della Gelbison chiude ogni varco e a 2’ dalla fine il Savoia resta in dieci uomini per l’espulsione di Del Mondo per doppia ammonizione. Finisce 1-0 per i padroni di casa dopo i soli 3’ di recupero concessi da Aurisano di Roma.

GELBISON - SAVOIA 1-0

Gelbison (4-2-3-1): Tartaro (‘04) - Setola, Aprile, Viscomi, Karsenty (‘06) - Manzo, Bolognese - Coscia (‘05) (24’Lucas Axel), Kosovan, Dambros (53’ Golfo) - Prado (70’ Croce). A disp: Colella, Rodrigues, Accetta, Fontanella, De Pasquale, Sognog. All: Galderisi.

Savoia (4-3-3): D’Agostino - Schiavi, Orta, Guifo Bogne, Marisei ‘05 (36’ Onda ‘06) - Russo (77’ Paudice ‘08), Bezzon, Sellaf ‘05 (65’ Del Mondo) - Cavallo, Maniero, Musella ‘06 (65’ Di Guida). A disp: Santino, Passaro, Celli, Fiasco, Della Vecchia. All: Campilongo.

Arbitro: Aurisano di Campobasso.

Assistenti: Panebarca e Di Muzio di Foggia.

Marcatori: 61’ Prado (rig.)

Ammoniti: 27’ Orta, 54’ Prado, 83’ Kosovan.

Espulsi: 88’ Del Mondo (doppia ammonizione).

Recupero: 3’ pt, 3’ st.

Note: Ammonito al 69’ Galasso (Team manager del Savoia).