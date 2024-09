A cura della Redazione

Il Savoia batte 2-1 l’IlvaMaddalena in una gara ricca di colpi di scena che alla fine vede prevalere gli oplontini con una rete di Fiasco al 96’.

Gara apertissima quella di Cardito, che il Savoia sblocca in avvio, al 14’ con un gol di Sellaf che ruba palla a Kiwobo e arrivato al limite dell’area calcia di precisione nell’angolino basso per l’1-0. Incassato il gol il tecnico dei sardi, Cotroneo, cambia disposizione tattica alla sua squadra inserendo l’attaccante Tapparello per il difensore Kiwobo. Però è la squadra di Campilongo a rendersi ancora pericolosa con Maniero di testa (20’). Nel finale del primo tempo, al 42’, l’IlvaMaddalena trova il pareggio dopo un’azione prolungata che alla fine vede Blazevic irrompere su un pallone a centro area e da distanza ravvicinata segnare l’1-1 prima dell’intervallo.

Ripresa spettacolare al ‘Papa’, con il Savoia che dopo pochi minuti ha una grandissima occasione con Russo, ma Cappa chiude lo specchio. D’Agostino, su ribaltamento di fronte, lo imita su Tapparello. Occasione per gli ospiti al 54’ su uscita di D’Agostino che è bravo a non commettere fallo, ma Tapparello sbaglia il passaggio decisivo. L’Ilva si rende pericolosa anche in altre due occasioni, ma prima Guifo Bogne compie un grande intervento difensivo e poi Maitini trova sulla sua strada il portiere del Savoia calciando da distanza ravvicinata. I bianchi non stanno a guardare, soprattutto con Cavallo che va tre volte alla conclusione dalla distanza senza fortuna.

Il finale vede il Savoia spingere, con Campilongo che manda in campo Negro per utilizzare il 4-2-4 che registra anche l’ingresso in campo di Fiasco. Proprio il giovane attaccante, all’ultimo respiro, si inserisce sulla sinistra su un assist di Guifo Bogne di testa e con un diagonale segna la rete del 2-1 che vale la vittoria davanti allo stadio stracolmo che esplode di gioia.

Savoia-Ilvamaddalena 2-1: il tabellino

Il Savoia vince e cancella i torti subiti ad Agropoli contro la Gelbison in attesa della prossima trasferta a Sassari contro il Latte Dolce.

Savoia (4-3-3): D'Agostino - Schiavi, Orta, Guifo Bogne, Onda 06' (83' Bitonto 06’) - Russo (55' Negro), Bezzon (83' Passaro), Sellaf 05' (87' Deĺla Vecchia 06’) - Cavallo, Maniero, Musella 06' (55' Fiasco ‘05). A disposizione: Santino, Iadelisi, Celli, Di Guida. All: Campilongo.

Ilvamaddalena (3-4-2-1): Cappa - Bonu, Di Pietro, Kiwobo (16' Tapparello - 80' Touray) - Ferrara 05' (80' De Faria ‘04), Lobrano, Furijan, Nana 05' - Blazevic (75' Maitini), Dessena 06' - Francia (87' Glino ‘05). A disposizione: Lattisi, Tamponi, Oriano, Agostini. All: Cotroneo.

Arbitro: Prencipe di Tivoli

Assistenti: Chiarillo di Moliterno e Sorgente di Taranto.

Marcatori: 14' Sellaf, 42' Blazevic, 96' Fiasco.

Ammoniti: 33' Russo, 41' Schiavi, 64' Sellaf.

Recupero: 1' pt, 5' st.

Osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Totò Schillaci.