L’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per i lavori di adeguamento dello stadio Giraud agli standard della Lega Pro. La delibera è stata approvata ieri, venerdì 27 settembre, in Giunta. Insieme al progetto, l’amministrazione Cuccurullo ha dato anche il via libera alla partecipazione del Comune all’avviso pubblico previsto dall’Istituto del Credito Sportivo, bando “Sport Missione Comune” per finanziare l’intervento sullo stadio comunale.

“Era un impegno che avevamo preso con la città, la società e i tifosi ed è un impegno che abbiamo mantenuto – spiega il primo cittadino Corrado Cuccurullo –. Sin dai primi giorni del mio insediamento, avvenuto appena 90 giorni fa, ho detto che lo stadio Giraud era uno dei punti in agenda nei primi mesi di amministrazione. Lo scorso 2 settembre abbiamo dato il via al cantiere per adeguare lo stadio alla serie D: a maggio il primo lotto di lavori terminerà. Adesso abbiamo avviato l’iter per adeguare l’impianto sportivo alla Lega Professionisti. Stiamo lavorando senza sosta per un obiettivo chiaro: far tornare il Savoia a giocare a Torre Annunziata”.

La richiesta di finanziamento a tasso zero che il Comune ha inviato al Credito Sportivo ammonta a 2 milioni di euro, fondi che serviranno per realizzare tutti gli interventi necessari per adeguare lo stadio alla Lega Pro – Serie C. Tra questi la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione dotato di sorgenti a led con generatore, l’allungamento dei fossati delle panchine per portare i posti dagli attuali 18 a 21, la fornitura e la posa in opera di 6 tornelli dotati di sistemi di controllo on line per la verifica dei biglietti nominativi. Previsto anche un nuovo sistema di videosorveglianza conforme alla normativa e alle linee guida dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, un nuovo impianto di diffusione sonora, diversi interventi nella Tribuna Stampa e l’identificazione dei posti di stazionamento per gli autobus delle squadre, le auto di arbitri, dirigenti e tribuna d’onore”.

“I lavori del primo lotto prevedono anche la sostituzione dei sediolini della tribuna. Quelli che verranno smontati, potranno essere recuperati nelle scuole e nelle palestre della città. Anziché gettarli infatti – spiega il sindaco Cuccurullo – ho dato disposizione agli uffici di aprire nelle prossime settimane una manifestazione d’interesse, rivolta alle scuole e alle associazioni sportive del territorio. Sono circa 1.500 sediolini che è un peccato buttare via”.