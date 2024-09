A cura della Redazione

Al PalaPittoni di Torre Annunziata è andata in scena la prima edizione del torneo di pallavolo in ricordo dell’indimenticabile Presidente Sergio Riggi, con la presenza dei figli Michele e Iolanda.

Sport, emozioni, momenti di socialità non sono di certo mancati. Alla società Penisola Volley le congratulazioni per la vittoria del Memorial Sergio Riggi targato annata 24/25. All’Accademia Benevento e a Pallavolo Pozzuoli un “grazie” per aver partecipato con entusiasmo.

“Al sindaco Corrado Cuccurullo va il nostro più sincero ringraziamento per l’accorata partecipazione – commentano gli organizzatori -. Va in rassegna la prima edizione del memorial, ma da domani inizieremo già a pensare alla prossima perché nel cuore di Torre Annunziata c’è una fiamma che non si spegnerà mai”.