Pubblichiamo il comunicato della società Savoia Calcio a firma del principe Emanuele Filiberto. Una punta di polemica nei confronti del sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo circa il completamento dei lavori allo stadio Giraud. E poi l'invito ai tifosi di essere tutti presenti alla partita di domenica prossima contro il Guidonia capolista. E, infine, l'annuncio del silenzio stampa imposto a staff e i calciatori fine alla fine di ottobre.

"Da quest’anno - si legge nel comunicato - è partito il nostro progetto, come stabilito nella presentazione, per il programma quinquennale approvato da Casa Reale Holding per portare entro le prossime 5 stagioni sportive il Savoia in Serie B. Ad oggi, la squadra sta mantenendo in totale linea i programmi, ritrovandosi a soli 3 punti dalla vetta e a pari punti con tutte le squadre costruite per vincere.

La squadra è stata costruita dall’intero staff tecnico e dall’allenatore, con il sigillo finale della società che si assume la totale responsabilità del loro operato, in quanto staff e allenatore sono stati decisi dai vertici societari. Abbiamo scelto questo staff e questo allenatore perché abbiamo creduto in loro e nella loro professionalità. Se la società avesse voluto incidere nelle scelte tecniche, non avrebbe ingaggiato un allenatore come Salvatore Campilongo o responsabili tecnici di spessore.

Domenica ci aspetta una partita importantissima, avendo lo scontro diretto con l'attuale capolista. Spero che ci sia il sostegno totale e incondizionato da parte di tutta la città, anche perché riempire il piccolo stadio di Cardito che ha appena 1.200 posti dovrebbe essere la cosa più semplice.

Ringrazio, inoltre, il sindaco per l’informazione pubblica fornita rispetto alla consegna dello stadio Giraud. Per una questione di precisione - e non vorrei che fosse un errore di battitura - da come si legge sembrerebbe che il primo lotto (quello per effettuare partite di Serie D) sarà consegnato nel mese di maggio. Quindi, tranne che non ci sia un gioco di parole, presumo che il secondo lotto verrà effettuato nell’arco temporale del solo mese di giugno. Pertanto speriamo che il sindaco Cuccurullo, vista anche la programmazione in atto per il nostro intervento sul mercato a dicembre, ci chiarisca il punto, altrimenti si rischiano di vanificare i sacrifici della società e dei tifosi. Pertanto, attendiamo una comunicazione ufficiale che ci confermi, come da suoi impegni, che il campo ci sarà consegnato per la Lega Pro. Perché solo se sarà consegnato entro giugno (termine ultimo per iscrivere la squadra al campionato) nell'eventualità il Savoia potrà partecipare alla Lega Pro.

Questo, purtroppo, è il terzo anno che disputiamo un campionato senza uno stadio, ma l'approdo in Lega Pro senza il Giraud sarebbe impossibile, perché ci sarebbe negata l’iscrizione.

Visto il momento delicato, perché per noi è una fase importante, e visto che ci sono tante chiacchiere su presunte richieste effettuate da allenatore e staff che non corrispondono al vero, abbiamo deciso come società Savoia che fino al termine del mese di ottobre non ci saranno più interviste a tesserati. Sarà soltanto la società, attraverso i dirigenti o comunicazioni ufficiali, rilascerà dichiarazioni, onde evitare strumentalizzazioni e che venga mistificata la realtà.

Fortunatamente abbiamo recuperato tutti gli infortunati e da martedì si aggregherà alla squadra anche il centrocampista Mengoli, per cui avremo per la prima volta in questa stagione la squadra al completo.

Come più volte detto, la società vuole vincere e qualora ce ne fosse bisogno sicuramente interverrà sul mercato per raggiungere l’obiettivo.

Ora c’è la necessità che domenica la città risponda: contro il Guidonia sarà una gara importante, perché è un primo scontro diretto per il campionato, soprattutto perché gli avversari sono l'attuale capolista.

Da questo momento è indetto il silenzio stampa per staff tecnico e calciatori, perché solo a fine ottobre avremo un quadro chiaro della posizione in classifica della squadra e le nostre dichiarazioni non potranno essere interpretate erroneamente".