A cura della Redazione

Ieri pomeriggio di ieri si è tenuta presso il Circolo Nautico Torre del Greco l'Assemblea elettiva dell'Associazione Circoli Nautici della Campania. Organismo riconosciuto dalla Regione Campania con apposita legge e che sta diventando modello organizzativo per molte altre Regioni.

In tal senso, durante il suo intervento di saluto, si è espresso il presidente nazionale della Federazione Italiana della Vela, Francesco Ettorre, che ha auspicato una sempre maggior sinergia tra i Circoli.

All'associazione aderisce, come socio fondatore il Circolo Nautico Arcobaleno asd Torre Annunziata che tanto sta facendo per la vela ed i giovani sul territorio oplontino. L'assemblea ha deliberato all'unanimità per il triennio ottobre 2024 - ottobre 2027:

Presidente Gianluigi Ascione CNTG; Consiglio Direttivo: Cattaneo RYCC Savoia; Famiglietti CN Posillipo; Iaccarino CNM della Lobra; Ricco CC Irno; Russo AIMS.

Revisori dei Conti: Cafiero CNM Alimuri; Fortunato YC Capri.

Collegio Probiviri: Bracale CC Napoli; Stefano Iovino CN Arcobaleno; Vaglieco LNI Napoli.

Il Consiglio Direttivo ha poi votato all' unanimità: Segretario Generale: Iovino Maurizio CN Arcobaleno; Vicepresidente: Cattaneo RYCC Savoia; Vicepresidente: Famiglietti CN Posillipo. Tesoriere: Ricco CC Irno.

Agli eletti, ed in particolare ai rappresenti del Circolo Nautico Arcobaleno, Stefano e Maurizio Iovino, i migliori auguri di buon lavoro.