A cura della Redazione

Con una prestazione da grande squadra, il Savoia batte 1-0 la capolista Guidonia grazie a un gol di Negro nel primo tempo e si posiziona al secondo posto in classifica. I laziali, nel big match di Cardito, perdono la loro prima partita in campionato, l'inviolabilità della loro porta e soprattutto la vetta. Eppure, la prima occasione è proprio della squadra di D'Antoni che colpisce la traversa con Guerriero già al 1'.

Subito dopo, però, il Savoia prende le giuste misure e replica con Maniero che al 6' riceve di testa su un cross di Schiavi, colpendo di poco a lato.

Il Savoia è compatto, lotta su ogni pallone e mostra muscoli e cervello agli avversari. La squadra di Campilongo è padrona del gioco, ma i varchi sono difficili da trovare, fin quando al 37’ Bezzon serve Maniero che difende benissimo il pallone con il corpo aspettando l’arrivo a rimorchio di Negro, il quale scaraventa in rete per l’1-0.

Nella ripresa il Savoia chiude tutti i varchi e il Guidonia non riesce mai ad arrivare in maniera pulita alla conclusione, sia con Spinosa che con El Bakhtaoui, che trovano D’Agostino sempre attento, anche su un calcio di punizione dal limite. Anzi, nonostante le uscite dal campo di Schiavi, Russo e Bitonto, tutti vittime di duri contrasti di gioco in una partita ricca di duelli ma corretta, il Savoia va anche vicino al raddoppio con un pallonetto di Negro. Insomma, gli oplontini non concedono nulla e, se le prime volte del Guidonia sono tutte con il segno rosso, i Bianchi oltre alla vittoria possono godersi anche il ritorno in campo di Mengoli a due mesi dall’infortunio.

TABELLINO

Savoia (3-5-2): D'Agostino - Marisei '05, Celli, Guifo Bogne - Schiavi (66' Orta), Russo (75' Mengoli), Bezzon, Sellaf '05, Bitonto '06 (80' Della Vecchia) - Negro (87' Viotti), Maniero (82' Passaro). A disposizione: Santino '04, Crivellini '06, Cavallo, Fiasco '05. All. Campilongo.

Guidonia (3-5-2): Mastrangelo '06 - Piroli, Cristini, Sfanò (77' Tounkara) - Rossi '04, Errico (53' Icardi), Buono, Spinosa (53' Succi), Guerriero '05 (87' Stefanelli) - El Bakhtaoui, Cali. A disposizione: Guerrieri '06, Maccari '04, Giordani, Calzone '05, Mussi '04. All. D'Antoni.

Arbitro: Branzoni di Mestre.

Assistenti: Lovecchio di Brindisi e Capotorto di Taranto.

Marcatori: 37' Negro.

Ammoniti: 23' Guerriero, 38' Bezzon, 60' Russo, 77' Celli, 84' Piroli, 91' Marisei.

Recupero: 2' pt, 7' st.

Note: minuto di raccoglimento per Chimenti, presidente della Federgolf, ammonito il direttore generale del Savoia Raffaele Auriemma.