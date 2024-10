A cura della Redazione

Autentica beffa per il Savoia che domina ma esce a mani vuote dal “Bartolani”. I tre punti vanno all’Anzio che vince 1-0, capitalizzando al massimo l'occasione di Bartoletti. Partita durissima e molto spezzata che vede la squadra di Torre Annunziata cercare maggiormente la vittoria anche se con poca fortuna. Al 22' la prima occasione della partita con Bezzon, la cui conclusione dal limite è parata da Perna.

Savoia che cresce e prende fiducia, grazie anche all’incessante sostegno dei tifosi arrivati da Torre Annunziata. Al 40' Maniero riesce a sfuggire a due avversari, prima con un sombrero e poi con un dribbling, crossa al centro dell’area per Bitonto che, marcato, non riesce a impattare la sfera come dovrebbe.

Al 43' Anzio pericoloso, ma D’Agostino è strepitoso su Cori e poi attento su Di Mino. Nella ripresa conclusione di Di Mino a lato prima del monologo Savoia. Al 50' Bezzon calcia ancora da fuori area, ma il tiro va fuori. Poco dopo Negro combatte in area, ma Perna chiude lo specchio della porta.

Al 56' ci prova Sellaf da calcio di punizione ma il tiro è respinto da Perna. Poi è Cavallo che va al cross e trova Maniero che non ha un impatto felice con il pallone sotto porta. Al 59' Maniero serve nello spazio Negro che conclude con un perfetto diagonale che Perna respinge di piede sul palo interno. Al 76' Bezzon ci riprova con un tiro a giro, ma il pallone finisce di poco fuori. E al 79' la beffa: Bartolotti si ritrova il pallone tra i piedi sugli sviluppi di un calcio d'angolo dopo una grande parata di D’Agostino su Cori, segnando l’1-0 in un’azione viziata da un fallo su Orta. La reazione del Savoia vede Maniero vicino al gol (87’) con un colpo di testa su cross di Cavallo. Finisce 1-0 per l'Anzio che si ritrova in testa alla classifica da sola, ma il Savoia avrebbe meritato almeno il pareggio.

TABELLINO ANZIO - SAVOIA 1-0

Anzio (3-5-2): Perna '05 - Maini, Sirignano, Fusaroli - Bartolocci '06, Falasca (53' Fusco), Paglia, Bartolotta (67' Costa), Valentini '04 (46' Galati) - Di Mino, Cori. A disposizione: Testagrossa '05, Velletri, Buatti '05, Bertucci '06, De Maio '05, Falconio '05. All. Guida.

Savoia (3-4-1-2): D'Agostino - Orta, Celli, Guifo Bogne (42' Cavallo) - Bitonto '06 (95' Paudice), Russo (82' Mengoli), Bezzon (91' Fiasco), Marisei '05 (84' Onda) - Sellaf '05 - Negro, Maniero. A disposizione: Santino '04, Del Mondo '05, Di Guida '05, Della Vecchia '06. All. Campilongo.

Arbitro: Giordano di Matera.

Assistenti: Terrenzi di Pescara e Cocco di Lanciano.

Marcatori: 79' Bartoletti.

Ammoniti: 10' Bitonto, 32' Russo, 61' Negro, 67' Cori, 95' Celli, 96' Di Mino.

Recupero: 2' pt, 6' st.