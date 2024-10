A cura della Redazione

Ribaltone Savoia: Orta e Maniero rimontano il Real Monterotondo e regalano agli oplontini la vittoria per 2-1. I bianchi restano così stabilmente in zona promozione e cancellano la sconfitta immeritata contro l'Anzio.

L’avvio della formazione di Campilongo è positivo, con Celli che va vicino al gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo. E di nuovo con Onda che, su traversone basso di Negro, non si coordina perfettamente da buona posizione.

Poi la doccia fredda per gli oplontini: il gol che apre le marcature arriva al 13' ed è firmato Meledandri che con un tiro perfetto da fuori area trova l'eurogol infilando il pallone dove D’Agostino non può arrivare. Reazione dei padroni di casa con Bezzon su punizione e Maniero su rovesciata che non impensieriscono Silvestrini. Il primo tempo si chiude con il parziale a favore del Real Monterotondo per 1-0.

Nel secondo tempo il Savoia cambia passo alzando i ritmi e al 55' Orta segna il gol dell'1-1 di testa su assist di Bitonto dalla destra, riportando il match sui piani dell’equilibrio. La squadra di Campilongo spinge alla ricerca del gol del vantaggio. La rete arriva ad opera di Riccardo Maniero. E’ un capolavoro di determinazione, tecnica e senso del gol: l'attaccante recupera il pallone sulla linea di centrocampo avanzando fino al limite dell’area e calciando con perfezione un diagonale rasoterra che regala il 2-1 al Savoia.

Gli ospiti provano a reagire con Darini su colpo di testa da palla inattiva, ma il Savoia si prende meritatamente i tre punti dopo il brivido iniziale. Mercoledì si torna in campo a Cassino con il turno infrasettimanale.

Savoia (3-5-2): D'Agostino - Marisei '05, Celli, Orta - Bitonto '06, Russo (41' Cavallo - 87' Della Vecchia), Bezzon, Mengoli (69' Del Mondo), Onda '06 (72' Passaro) - Negro, Maniero. A disposizione: Santino '04, Crivellini '06, Paudice '08, Di Guida '05, Fiasco '05. All. Campilongo.

Real Monterotondo (3-5-2): Silvestrini '04 - Contucci, Darini '05, Albanesi (83' Scaffidi) - Mauro, Meledandri, Grossi (72' Ansini), Manca (86' Riosa), Gningue '06 (72' Ceccarelli) - Menghi, D'Alessandris.

A disposizione: Mengucci '05, Moreschini, Cantiani '04, Barba, Occhialini '05. All. Boccolini.

Arbitro: Menozzi di Treviso.

Assistenti: Sparapano di Molfetta e Santo di Barletta.

Marcatori: 13' Meledandri, 55' Orta, 76' Maniero.

Ammoniti: 45' Celli, 51' D'Alessandris, 58' Manca, 68' Menghi, 68' D'Agostino, 71' Grossi.

Recupero: 1' pt, 5' st.