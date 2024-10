A cura della Redazione

Dopo più di dieci anni il Centro Basket Torre Annunziata è tornato a disputare un campionato senior essendo stato inserito nel girone B del torneo di Divisione Regionale due. Visibile l'emozione in campo e sugli spalti, dopo anni dedicati al settore giovanile "I Verdoni" sono tornati.

Dopo il brusco debutto a Gragnano con una sconfitta arrivata nel finale, i lupi nero verdi hanno superato il Basket Bellizzi spinti da un pubblico caloroso accorso numeroso per assistere all'esordio casalingo.

Domenica si fa visita alla capolista Ercolano: “Partita molto difficile - afferma capitan Balzano - ma venderemo cara la pelle in trasferta sperando nel supporto del nostro pubblico. ”Continuano, senza sosta, gli allenamenti degli altri gruppi giovanili nelle palestre della scuola Pascoli, in particolare gli under 17 si preparano per l'inizio del campionato fissato per la seconda domenica di novembre, mentre gli aquilotti disputeranno il torneo di Halloween in quel di Marigliano il prossimo fine settimana.