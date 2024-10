A cura della Redazione

Sulla scia della prima giornata di campionato, superata a pieni voti, il Basketorre riprende i ritmi del campionato Divisione Regionale 2, spostandosi prima a Napoli, ottenendo una bella vittoria esterna, per poi non riuscire a difendere il parquet di casa giusto tre giorni dopo.

L’umore generale della squadra torrese era altissimo dopo l’ottima prova messa in scena nella serata inaugurale della stagione: i giocatori hanno dimostrato anche a Napoli un buon momento di forma, conquistando una vittoria sofferta contro C.U.S. Napoli Basket, la scorsa domenica 20 ottobre. Un campo di gioco e un’atmosfera pressoché tranquilla hanno permesso alla squadra torrese di non sentire la pressione solita di una trasferta.

Come tutte le partite infatti, le azioni inaugurali hanno presentato equilibrio: le due squadre prendono pochi rischi, producendo lentamente i primi punti. La formazione torrese vuole però imporsi velocemente, conquistando con scioltezza un piccolo parziale, che le permette di condurre un primo quarto equilibrato. Napoli Basket è però sveglia e rimane agganciata, lasciando sempre una manciata di punti tra sé e il Basketorre. Dopo dieci giri di orologio, il punteggio presenta completa parità, 12-12. Il match è già combattuto, in campo i giocatori performano al meglio.

Poco cambia all’inizio del secondo quarto: la formazione torrese non lascia scappare Napoli Basket, rispondendo sempre ai canestri avversari. La partita poi si accende: Napoli ingrana una marcia superiore, ottenendo canestri consecutivi e un buon parziale, che proietta i partenopei leggermente dinanzi ai torresi. Il Basketorre non si fa scoraggiare: avendo tamponato un tentativo di reazione dei napoletani, risponde mettendo nel mirino il vantaggio. Quest’ultimo arriva nelle azioni finali del primo tempo. Ora per la squadra torrese è vitale avere continuità, produrre con costanza canestri che la conduca alla vittoria. Proprio quando il cronometro sta per azzerarsi, però, Napoli di forza si riprende il vantaggio, ritornando negli spogliatoi sul 33-30. Torre è però in partita, deve solo rimanere concentrata.

Ed è proprio la concentrazione ad essere evidente nella ripresa: mentre Napoli deve ancora ritornare ai ritmi partita, la squadra oplontina è veloce e precisa, strappa ancora una volta il vantaggio e si protegge con alcuni canestri consecutivi. Come da prassi Napoli, una volta capita la possibile minaccia torrese, passa all’offensiva, continuando il tira e molla del vantaggio, caratteristico della partita. Nel finale, è la formazione torrese a scappare, resistendo agli attacchi di Napoli. Un terzo quarto ricco di azione termina 45-48. Il Basketorre può solo continuare a fare ciò che sta facendo, mettendo in campo il carattere necessario per vincere. La situazione però, è incerta per la quasi totalità dell’ultimo quarto. Dopo vari tentativi di attacco, Napoli si deve arrendere alla formazione torrese, guidata nel finale da Mautone, che registra a referto 15 punti, supportato da Balzano (14) e Germano (10). Il Basketorre ottiene una vittoria sofferta per 54-61.

Poco tempo di riposo e subito un’altra sfida di campionato per la prima squadra. Questa volta in casa contro Virtus Siano, nella giornata di mercoledì 23 ottobre.

Una partita che al primo quarto sembrava molto equilibrata, con Siano che mantiene il vantaggio fino ad una grande riposta torrese nel finale. Degenera, però, per il Basketorre in un secondo quarto negativo: i torresi concedono molti punti in difesa e vedono gli avversari scappare velocemente, con il parziale che si allunga ogni minuto che passa. Il primo tempo recita uno svantaggio in doppia cifra per i torresi, il primo di tutta la stagione (25-38).

Una volta accumulato il pesante distacco, la partita per il Basketorre si trasforma in una scalata quasi impossibile: il terzo quarto non presenta occasioni di recupero, mentre nell’ultima frazione una solitaria risposta si rivela arrivata troppo tardiva. Arriva quindi la prima sconfitta stagionale della squadra torrese, per 61-72. Nota positiva della partita è ancora una volta l’ottima prova di Mautone, ieri autore di ben 27 punti. Il classe 2007 sta disputando un ottimo inizio di stagione, e sembra essere una delle migliori soluzioni di coach Passeggia in fase offensiva.

ALDO BONZANI