A cura della Redazione

Inizio di stagione più che positivo per la Fiamma Torrese di Torre Annunziata di coach Salerno che, all’esordio stagionale in C, batte 3-0 l’Academia Benevento a domicilio

Così capitan Sollo al termine della partita: “Ritorno in campo? Sono sincera, è stata davvero un’emozione unica tornare a giocare. Avevo tanta adrenalina, mi sentivo super carica”.

La squadra oplontina debutterà in casa sabato, ore 18 al PalaPittoni, contro Apd Lib Sorrento.