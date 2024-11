A cura della Redazione

Campionati interregionali di Taekwondo Unitam – Song Moo Kwan/talia – Endas/Coni: trionfano a Casoria il pluriblasonato Club ’78 di Torre Annunziata e l’altrettanto forte “Quattroventi” di Ercolano.

Gli oplontini si sono aggiudicati il primo posto nella classifica per società della specialità “Kyorugi/Combattimento” e il secondo posto nella classifica per società della specialità “Taeguk-Poomse/Forme”.

I “cugini” ercolanesi, invece, si sono aggiudicati la coppa come prima società classificata nelle “forme”, e hanno raggiunto un più che apprezzabile quarto posto nei combattimenti.

Tutti allenati dal GM Francesco Cirillo, C.N. 8° Dan, DT di entrambi i centri Unitam.

Risultati eclatanti, grazie alle decine di medaglie che gli atleti delle due squadre hanno conseguito nelle diverse categorie di età, grado e peso, confrontandosi con avversari non solo della Campania ma anche di Lombardia, Piemonte, Lazio, Sardegna, Sicilia ed Emilia.

Il grande Taekwondo è tornato al “PalaCasoria” nella sua forma più tradizionale e vicina alle radici dell’arte marziale coreana lo scorso 26 e 27 ottobre, sotto “gli occhi” di Giancarlo Siani, il giornalista assassinato dalla mafia vesuviana il 23 settembre 1995, ritratto in un murale gigante dal famoso artista Jorit proprio sulla facciata di un grattacielo prospiciente il palazzetto.

A organizzare i campionati, il settore Nazionale Taekwondo ENDAS, l’UNITAM/Song Moo Kwan Italia, e la Delegazione Campana Unitam, con la collaborazione della A.S.D. New Mondial Gym.

Presenti all’evento, il presidente nazionale, in vicepresidente nazionale e il delegato regionale dell’Unione Taekwondo e Arti marziali: il GM Vitale Monti, il GM Luigi Signore e il GM Giovanni Taranto.

Le gare di “Forme” (Taeguk/Poomse) e combattimento (Kyorugi) hanno visto impegnati sui quadrati di gara atleti delle categorie Esordienti, Cadetti, Junior, Senior e Over 35, sia maschili che femminili.

In particolare, sabato 26 ottobre, si sono tenute le gare di “forma”, il combattimento simulato contro più avversari con impiego delle tecniche più varie sia di gambe che di braccia, con attacchi e parate concatenati in sequenze logiche via via più complesse e spettacolari a seconda del grado – della “cintura” – degli atleti in gara.

Domenica 27 ottobre, invece, le gare di Kyorugi, basate sul regolamento internazionale adottato dall’Unitam/Song Moo Kwan-Italia, che riporta sui quadrati il vero spirito del combattimento del Taekwondo: non la ricerca del “punticino tecnico” per aggiudicarsi una vittoria di cui accontentarsi “per non aver perso”, ma un vero confronto basato su intraprendenza, spirito combattivo, strategia e tattica che facciano esprimere al massimo gli atleti con velocità, potenza ed efficacia reale delle tecniche. Il tutto nella sicurezza di una competizione dove i contendenti sono tutelati sia nel senso fisico (con le opportune protezioni per testa, corpo e arti) che in quello della correttezza dei combattimenti, grazie alla presenza di ufficiali di gara e arbitri centrali provenienti dalle più varie società d tutta Italia, preparati a gestire ogni confronto avendo come obiettivo la tutela dell’atleta e il rispetto assoluto delle regole.

Fra questi, sui “quadrati” di Casoria sono anche scesi in campo per arbitrare e giudicare le prove degli atleti in gara numerosi UdG torresi: il Grand Master Giovanni Taranto, arbitro internazionale, C.N. 8° Dan; il Maestro Augusto Taranto, arbitro internazionale, C.N. 5° Dan; Antonio Manzo, arbitro nazionale, C.N. 5° Dan; Antonio Taranto, arbitro regionale, C.N. ° Dan; Mario Renato, arbitro regionale, C.N. 2° Dan; Adele Carotenuto, arbitro regionale, C.N. 2° Dan e Antonella Ammendola, arbitro regionale. Ha prestato la sua opera anche Luciano Riccone, arbitro regionale, C.N. 3° Dan.

È da ricordare che le gare di combattimento di Taekwondo Unitam/SMK prevedono il contatto pieno dei colpi, che sono reali ed efficaci, capaci di mandare KO l’avversario.

Ma, oltre all’uso delle già citate protezioni, per maggior tutela degli atleti più giovani, “Esordienti” e “Speranze” combattono in eventi pre-agonistici, senza poter portare tecniche al viso dell’avversario, ma solo al corpo.

Per i “Senior”, “Junior” e “Cadetti”, invece, il regolamento prevede il contatto pieno delle tecniche di gamba a busto e testa, e il pugno valido solo al tronco, ma vietato al viso.

Obbligatori per tutti: Caschetto, corazza, conchiglia, protezione tibie e avambracci, paradenti, guantini e calzari.

La categoria Cadetti può anche usare il caschetto completo di visiera.

Ed ecco in dettaglio i piazzamenti degli atleti di Torre Annunziata ed Ercolano.

SSD CLUB’78, Torre Annunziata – Campionato interregionale combattimento:

Angela Ponte Cadetti B +59 kg - Oro

Leonardo Carluccio Esordienti B -29 kg - Oro

Rosalinda Rapacciuolo Senior A -53 kg - Oro

Salvatore Donadio Junior B -78 kg - Oro

Greta Acunzo Esordienti C -39 kg - Oro

Luigi Fraterno Cadetti B -65 kg - Oro

Giovanni Carluccio Esordienti B - 44 kg - Argento

Luigi Napoli Junior A -63 kg - Bronzo

Angela Gallo Esordienti C +49 kg - Bronzo

Francesco Gallo Esordienti B -29 kg - Bronzo

SSD CLUB’78, Torre Annunziata – Campionato interregionale “forme”:

Luigi Napoli Junior A - Oro

Angela Ponte Cadetti B - Oro

Salvatore Donadio Junior B - Oro

Dario Cecco Cadetti C - Oro

Ginevra Vitignano Cadetti A - Oro

Rosalinda Rapacciuolo Senior A - Argento

Giovanni Russo Junior C - Argento

Anna Gallo Master B - Argento

Carla Rapacciuolo Esordienti B - Argento

Fraterno Luigi Cadetti B - Bronzo

Carluccio Leonardo Esordienti B - Bronzo

Acunzo Greta Esordienti C - Bronzo

Quattroventi Ercolano – Campionati interregionali combattimento:

Carlo Matteo Barbato Esordienti B -44 kg - Oro

Manuel Sardelli Junior B -68 kg - Oro

Emanuela Nocerino Cadetti C -59 kg - Oro

Francesco Scognamiglio Senior A -74kg - Argento

Flora Scognamiglio Junior a -59kg - Argento

Isabella Russo Esordienti C -39 kg - Argento

Asia Vignola Cadetti C -49kg - Argento

Mattia Giannoccoli Esordienti -39 kg - Bronzo

Francesco Guida Senior B -63 kg - Bronzo

Vittorio Brancaccio Junior B – 63 kg - Bronzo

Quattroventi Ercolano – Campionati interregionali “forme”:

Serena Incarnato Esordienti B - Oro

Sara Scaramozza Junior B - Oro

Francesco Scognamiglio Senior A - Oro

Flora Scognamiglio Junior A - Oro

Carlo Matteo Barbato Esordienti B - Oro

Liberato Formisano Esordienti B - Oro

Francesco Guida Senior B - Oro

Antonella Ammendola Master B - Oro

Michele Scaramozza Junior B - Argento

Gerardo Scaramozza Master C - Argento

Federica Cirillo Speranze B - Argento

Andrea Ruggiero Cadetti B - Argento

Greta Tucci Speranze C - Argento

Raffaele Cozzolino Speranze - Bronzo

Asia Vignola Cadetti C - Bronzo

Giorgia Vignola Esordienti C - Bronzo

Antonio Marchionne Senior C - Bronzo