Impegno alle porte di Roma per la CoGe Vesuvio Oplonti di Torre Annunziata. Per la quarta giornata del campionato di serie B1, in programma in questo fine settimana, la formazione di coach Ciro Alminni dovrà fare visita alla ICS Santa Lucia, formazione che disputa le gare interne nel piccolo centro di Fonte Nuova.

Per entrambe le squadre si tratta di un match-chiave per delineare meglio i tratti di questo inizio di torneo. Dopo due sconfitte nelle prime due uscite, entrambe hanno vinto alla terza giornata. Le laziali hanno sfruttato al meglio il fattore campo imponendosi per tre a zero su Pescara, mentre le oplontine hanno raccolto il primo storico successo in B1 superando al tie-break le siciliane di Santa Teresa di Riva.

LE AVVERSARIE. Da sovvertire c’è innanzitutto il dato statistico. La CoGe Vesuvio Oplonti non ha mai battuto Santa Lucia. Nei due precedenti in B2 la formazione romana si è imposta per due volte e lo stesso è avvenuto in occasione del triangolare “Reginaldo Lucente”, andato poi alla CoGe Vesuvio Oplonti grazie alla differenza set. In campo per Santa Lucia: Lola De Arcangelis, classe 96, centrale; Giada Cherubini, classe 2006, centrale, cresciuta nel Volleyro’; Eleonora Palermo, classe 2003, schiacciatrice, tra le migliori in questo avvio di stagione; Michela Culiani, classe 1989, schiacciatrice, nel 2016 a Baronissi con il nostro capitano Jessica Lanari; Emanuela Morone, classe 1991, opposta, nella passata stagione sul podio delle migliori nel campionato di B2, con addosso la maglia di Castellaneta; Giordana Taglione, classe 2005, palleggiatrice cresciuta nella capitale sotto i colori del Roma Volley; Chiara Bressan, classe 2004, libero, cresciuta nelle giovanili di Busto Arsizio; Victoria Cavallieri, Chiara Liuzzo, classe 2001, palleggiatrice approdata quest’anno alla corte di mister Lorenzo De Gregoriis; Laura Sturabotti, classe 2000, schiacciatrice; Julia Mastrocinque, classe 2003, schiacciatrice; Martina Ungaro, classe 2004, centrale.

L’INTERVISTA PRE-MATCH A raccontare il clima all’interno dello spogliatoio della CoGe Vesuvio Oplonti è la centrale Marianna Vujko: “Stiamo crescendo, partita dopo partita, ed i margini di miglioramento sono ancora ampi. Il presidente ha fatto bene a farsi sentire dopo la sconfitta di Marsala esprimendo un giudizio non pienamente positivo su quanto aveva visto nelle prime due giornate., Noi eravamo state ancora più critiche con noi stesse. Sapevamo di dover dare una svolta ed abbiamo messo in campo tutte le nostre energie per superare Santa Teresa di Riva. Ora è importante cercare di costruire una continuità di rendimento che significherà anche risultati”.

Sulla propria condizione personale Marianna Vujko chiede tempo: “Non sono ancora entrata nel pieno del gioco ma credo che questa valutazione riguardi tutta la squadra. Dobbiamo tutte, nessuna esclusa, continuare a lavorare sodo per migliorare singolarmente e di gruppo”.

A Fonte Nuova la squadra sarà seguita da un gruppo di tifosi. Anche a Marsala, a centinaia di chilometri di distanza, non era mancata una rappresentanza del tifo.

“E’ un bel segnale. In alcuni momenti la spinta del pubblico risulta fondamentale. Siamo contenti che il calore intorno alla squadra sia sempre così percepibile. Per alimentare questo legame, oltre alle prestazioni, sono necessari anche i risultati ed è per questo che dovremo continuare a dare il massimo”. Sulle avversarie: “Le abbiamo incontrate nel pre-campionato ma questa sarà un’altra partita. Conterà, come sempre, prendere in mano la partita ed evitare black-out”.

La gara si disputerà oggi, sabato 2 novembre, alle 20.00, con diretta streaming sui canali ufficiali delle due società.