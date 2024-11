Siamo orami a poche ore dal primo incontro al Pala Alpitour di Torino del Nitto ATP Finals, il più grande torneo indoor che chiude la stagione tennistica individuale. Otto dei migliori giocatori di singolo si affronteranno per conquistare il titolo ed incrementare tra i 1.100 ed i 1.500 punti il punteggio nella classifica ATP. Sono interessati anche i team di doppio, con altrettanto otto coppie.

La formula che caratterizza il torneo, conferisce una particolare magia: due gruppi, ciascuno composto da quattro giocatori. Ogni giocatore disputa tre partite per conquistarsi un posto nella semifinale ad eliminazione diretta, nella speranza di approdare quindi alla finale.

Il torneo inizia domenica 10 novembre, con i primi incontri di doppio in tarda mattinata per poi dare avvio ai match di singolo che vedono impegnati Medvedev vs Fritz (re 14,00) per poi arrivare all’atteso incontro serale di Jannick Sinner (ore 20,30), che chiuderà la stagione in vetta alla classifica mondiale, in una partita che lo vede contrapposto all’Australiano Alex De Minaur. Nella giornata di lunedì, avranno avvio anche gli incontri dell’altro girone dei quattro singolari: Carlos Alcaraz, Alex Zverev, Casper Ruud e Andrey Rublev, sono pronti a tenere alto lo spettacolo.

La Rai, ha acquisito i diritti di trasmissione in esclusiva free-to-air e trasmetterà tutti i match di Sinner e del doppio azzurro su Rai 2.

Ed allora, parafrasando un’operazione di intrecci tra Brad Pitt e Robert Redford nel film “Spy Game”: Operazione Nitto ATP Finals al via!!!