Nella serata di mercoledì 6 Novembre ha preso il via il campionato di Under 19 regionale. Gli atleti del Basketorre si sono diretti a Napoli, per sfidare la Napoli Basket Academy, conquistando una significativa vittoria per 48-79. Tanti segnali positivi dalla squadra, che gioca in armonia e con grinta, pronta per affrontare il campionato nel migliore dei modi. I torresi si prepareranno per affrontare A.T. San Giorgio, durante la seconda giornata di campionato. La partita verrà disputata in serata al Palamarconi, il prossimo martedì 12 novembre.

Seconda sconfitta consecutiva, invece, per la prima squadra nel campionato Divisione Regionale 2: niente da fare nel derby cittadino contro C.B.T.A. (Centro Basket Torre Annunziata).

C’era tanta attesa per la partita di lunedì 4 novembre, che opponeva le due squadre della nostra città. A soccombere sono stati proprio i biancocelesti del Basketorre. Al palazzetto di Boscoreale l’atmosfera è molto calda con spalti gremiti.

È palpabile la voglia dei giocatori di ben figurare nella stracittadina. Lo si vede già dalle prime azioni: c’è frenesia in campo, azioni veloci, ma squadre vicine. Non si producono molti canestri, le azioni durano poco: diversi recuperi difensivi da entrambe le parti, che però non riescono ad essere trasformati in punti a referto.

Con lo scorrere del primo quarto, il Basketorre è davanti di poco, non riuscendo ancora a trovare modi per imporsi.

La partita, nonostante il basso punteggio, è veloce, avvincente. C.B.T.A. riconquista la parità, guidata dal supporto dei propri tifosi: è tutto ancora in gioco. Nessuna squadra tenta la fuga. Allo scadere i biancocelesti riescono a mettere una lunghezza davanti agli avversari, concludendo il primo quarto per 8-9.

Non cambia la situazione all’inizio della seconda frazione: Basketorre davanti, ma di troppo poco per controllare. E infatti i padroni di casa alzano il livello: buone azioni difensive, unite alla poca intraprendenza dei biancocelesti, li portano ad un leggero vantaggio. Bastano però due azioni al Basketorre per riaprirla. Ma ecco un altro tentativo di fuga del C.B.T.A. Questa volta gli ospiti non riescono a rispondere e si vedono travolti da un parziale negativo. Si va all’intervallo, con il punteggio che recita 29-21.

Nei volti dei giocatori in campo e gli allenatori in panchina del Basketorre c’è la sensazione di potercela fare, se arrivasse una risposta decisa.

Risposta che però latita per tutto il secondo tempo. Tra gli incitamenti del pubblico, favorita dallo scorrere del tempo, il C.B.T.A. risponde ad ogni tentativo di recupero dei biancocelesti, tenendoli a distanza di sicurezza per gli ultimi 20 minuti. Nonostante un tentativo più deciso all’inizio del quarto periodo, il Basketorre non riesce a tornare in partita, staccandosi definitivamente nelle azioni finali. La partita finisce 60-44.

È probabilmente una sconfitta dura da ingerire per il Basketorre che ora dovrà lasciarsi alle spalle le ultime due prestazioni per tornare alla vittoria. Il prossimo test per la squadra sarà la partita contro Gragnano di domenica 10 novembre. Le due squadre si affronteranno nel tardo pomeriggio al Palamarconi. Una vittoria in casa farebbe molto bene alla squadra di coach Passeggia, che ha bisogno di riprendersi per lottare nel campionato.

Aldo Bonzani