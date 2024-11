A cura della Redazione

Il Savoia perde 3-1 in casa contro l’Olbia nella gara disputata a porte chiuse sul campo neutro di Cercola.

Sardi in vantaggio con un rigore di Costanzo all’11’ che trasforma dopo un fallo di Crivellini. Al 31’ il raddoppio di Furtado che con un’azione personale penetra centralmente nella difesa e realizza il 2-0 con un diagonale. La terza rete della squadra di mister Gatti, alla sua ultima partita con l’Olbia in quanto dimissionario, sempre ad opera di Furtado che sfrutta un errore in disimpegno e conclude dal limite. Prima dell’intervallo rete del Savoia con Maniero su rigore dopo un fallo su Guifo Bogne che fissa il risultato sul 3-1.

Nella ripresa, occasioni per Maniero e Paudice ma il Savoia non riesce a riportare il match in parità. Domenica sfida contro l’Atletico Lodigiani in trasferta, da verificare le condizioni di Russo uscito nel primo tempo per un problema muscolare.

IL TABELLINO

Savoia (3-5-2): D’Agostino - Crivellini ‘06 (34’ Fiasco), Celli, Guifo Bogne - Schiavi, Russo (37’ Cavallo), Mengoli (93’ Passaro), Oriano ‘06 (77’ Marisei) - Sellaf ‘05 (56’ Paudice), Bezzon - Maniero. All. Campilongo

Olbia (4-3-3): Di Chiara ‘04 - Arboleda, Pani, Marie-Sainte (73’ Anelli), Yanovskyy ‘06 (46’ Chazarreta) - Staffa, Marroni ‘05 (53’ Cabrera), La Rosa - De Grazia, Furtado (85’ Santi), Costanzo (30’ Caggiu). All. Gatti.

Arbitro: Marinoni di Lodi.

Assistenti: Rossini di Genova e D'Amico di Lamezia Terme.

Marcatori: 11’ Costanzo (rig.) 31’ e 41’ Furtado, 45’+5’ Maniero (rig.),

Ammoniti: 47’ Chazarreta, 71’ Di Chiara, 78’ Caggiu, 88’ Guifo Bogne, 93’ Mengoli.

Recupero: 5’ pt, 5’ st.