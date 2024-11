A cura della Redazione

Ieri domenica 10 novembre l’AUSE Sporting Club ha svolto uno stage di allenamenti in Villa Comunale a Torre Annunziata, coinvolgendo grandi e piccoli nei vari tipi di intrattenimento.

Il dott. Mario Veneruso, titolare della struttura, laureato in scienze motorie con master sulla riabilitazione sportiva, è a capo di 13 istruttori di varie discipline, tutti competenti e specializzati. Ieri si sono svolti allenamenti di Baby Gym per bambini a partire dai 3 anni, allenamenti di boxe bambini, ginnastica artistica, boxe amatoriale e boxe agonistica.

Alla manifestazione erano presenti i campioni di AUSE, Francesco Mazzoccoli, in finale per i campionati Italiani, Salvatore Capasso, in preparazione per i prossimi campionati insieme a Marco Celiberti, Emanuele Zavarese, prossimo alla nazionale italiana, e tutti gli altri pugili esordienti della struttura sportiva . Insieme a loro hanno partecipato gli atleti della Pugilistica Stabiese di Marco Zingoni di Castellammare di Stabia.

“Questi eventi creano unione con altre società e fanno conoscere lo sport alla città – commento Veneruso -. Rivolgo un invito a tutte le società sportive a collaborare con noi, per portare lustro alla nostra Torre Annunziata con tantissime iniziative sportive”.

I cittadini presenti grandi e piccoli si sono allenati con tanto entusiasmo, apprezzando l'iniziativa da parte dell'AUSE.