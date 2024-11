A cura della Redazione

Con questa formula generica “interruzione del rapporto con l’allenatore”, il presidente del Savoia Calcio Arcangelo Sessa annuncia il divorzio dal tecnico dei bianchi Salvatore Campilongo. Di seguito pubblichiamo integralmente il comunicato stampa per molti versi criptico che annuncia la decisione assunta in data odierna. Lasciamo ai lettori l’interpretazione del testo.

Il Savoia 1908 FC comunica che in data odierna si è tenuto un incontro tra il presidente dott. Nazario Matachione e il tecnico Salvatore Campilongo, al termine del quale si è deciso che fosse giusto procedere all'interruzione del rapporto con l'allenatore, in quanto lo stesso ha apertamente ammesso che le notizie e le voci scaturite tra la tifoseria gli hanno tolto l'entusiasmo per proseguire. Tutte voci fuorvianti e false, relativamente a presunte richieste di acquisti da parte dell'allenatore e dinieghi da parte di alcuni dirigenti.

La società ha sempre ottemperato ad ogni richiesta e pertanto ancora una volta, a causa di alcuni tifosi, si è dovuti arrivare a questa decisione. Torre Annunziata ha bisogno di isolare queste persone che non fanno altro che negativizzare un'intera piazza e un importante progetto calcistico. Pertanto, al momento la squadra è affidata all'allenatore in seconda Carmine Marotta.

Il Savoia 1908 FC ringrazia il tecnico Salvatore Campilongo per il lavoro svolto augurandogli le migliori fortune professionali.

Il Presidente Arcangelo Sessa