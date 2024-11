A cura della Redazione

L’INCONTRO - Arzano si presenta senza Marianna De Siano, bloccata da un infortunio, mentre le tigri oplontine registrano la condizione di forma non ottimale di Giada Biscardi che prova ad essere della partita ma poi cede il posto a Eliana Rendina. E sono proprio le prestazioni delle due subentrate, De Siano viene ben sostituita dalla giovane Giulia Russo, a fare da termometro del match.

L’avvio di Arzano è sontuoso. Difficile per la Vesuvio Oplonti mettere palla a terra. L’avvio è 10-6 per le padrone di casa che allungano sul 17-10 e chiudono il primo a più otto sulle avversarie. Il secondo set si apre in equilibrio. Sul 4 a 4 primo break di Arzano che allunga fino al punteggio di 8-4. Sul 13-9 il cambio di coach Alminni che richiama Giada Biscardi e inserisce Eliana Rendina. Sul 13-12 il primo time-out di coach Eliseo. Le arancio -blu oplontine rispondono, prima agganciando Arzano sul 13 pari, con un muro di Vujko, e poi superando le padrone di casa con un ace di Laura Biscardi. Un muro di Vujko porta il punteggio sul 13 a 15. Arzano risponde riportandosi sul 16 pari. Un lungolinea di Eliana Rendina rompe il nuovo equilibrio e la Vesuvio Oplonti allunga fino a chiudere a più 3. Scambi lunghi nel terzo set. Arzano prova a riprendere le redini della partita ma è la Vesuvio Oplonti a dettare il ritmo. Avvio di set 11 a 5 per le tigri vesuviane. La mano pesante di Sara Gervasi e la concentrazione di capitan Jessica Lanari fanno da contraltare alla prestazione in calo di Jasmine Suero e Lara Gianfico, autentiche trascinatrici nel primo set. Il due a uno è firmato da Laura Biscardi. Il quarto set è all’insegna dell’equilibrio. Aquino e Putignano tengono il campo, prima 9 a 9 poi 18-18. Aquino trova un muro fuori, poi muro su Rendina, e Putignano e brava a mettere a terra il 21 a 18. + 3 che rappresenterà la forbice finale. Nel tie-break Arzano ritrova, come nel primo set, le redini dell’incontro e in casa Vesuvio Oplonti prevale la frustrazione per l’ennesima bella prestazione che non coincide con la vittoria.

IL PUNTEGGIO - 25-17, 22-25, 20-25, 25-22, 15-10

DERBY DA APPLAUSI - Prima e dopo la gara, i due presidenti, Raffaele Piscopo e Angelo Cirillo, hanno voluto sottolineare la grande amicizia che regna tra le due realtà della pallavolo campana. Il presidente oplontino ha voluto omaggiare il patron di Arzano con i vini di Cantina del Vesuvio. A fine partita il presidente Piscopo ha, invece, speso parole di apprezzamento per il lavoro di costruzione del progetto Vesuvio Oplonti sottolineando sacrifici e passione del presidente Cirillo.

I RISULTATI DI GIORNATA - Fasano si conferma in vetta alla classifica, a quota sedici punti, battendo 3 a zero Modica. Con lo stesso punteggio Marsala supera Caltanissetta e si accomoda nella terza piazza, a un punto da Arzano che si conferma seconda. Vittorie al tie-break per Santa Teresa di Riva, Pomezia e Santa Lucia rispettivamente su Crotone, Castellana e Volleyro’. Il tre a zero di Bisceglie su Pescara completa il quadro di giornata.

IL PROSSIMO TURNO - Sabato prossimo, la palestra Catello Scala ospiterà il match tra CoGe Vesuvio Oplonti e PVT Modica. Le siciliane, allenate da coach Relato, lo scorso anno ospite ad Oplonti quando era alla guida di Caltanissetta, hanno vinto all’esordio a Pescara, si sono confermate con Santa Lucia, sono state battute 3 a 0 da Arzano ed hanno sfoderato una prestazione di carattere vincendo al tie break con Crotone. Nelle ultime due uscite hanno subito due sconfitte con le quotate Bisceglie e Fasano.