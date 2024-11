A cura della Redazione

Alla manifestazione pugilistica organizzata in Costiera, presso la Palestra della Boxing Club di Sant’Agnello, avvincenti match con grande partecipazione di pubblico. Alla presenza dell’ex Campione Olimpico e del Mondo Patrizio Oliva i ragazzi della Boxe Vesuviana di Torre Annunziata, guidati all’angolo dai Tecnici Gaetano Nespro e Pasquale Perna, due campionissimi del Maestro Lucio Zurlo presente alla manifestazione, si sono confrontati con pari peso provenienti da altre ASD della Regione.

Combattuto match dello junior Giuseppe Guicciardini da vero e proprio fighter, come del resto quello di Salvatore Veropalumbo e di Gennaro Ciaravolo, proclamato anche miglior pugile della serata per una tecnica sopraffina che ha nel suo Dna. Vittoria avvincente anche per Mario Scognamiglio tra gli elité, sconfitta invece per Ciro Spagnuolo e Leon Fusco mentre, meritava un trattamento diverso da parte degli arbitri Cristian Oliva.

Ad inizio serata Esibizione di Gym Boxe di Davide De Martino, fratello di Stefano, sempre più intenzionato a debuttare tra gli agonisti. Il Consigliere Federale Biagio Zurlo a nome della Famiglia Zurlo e della Boxe Vesuviana ha consegnato una Coppa al Titolare della Boxing Club Sant’Agnello, Angelo Veniero, per la proficua collaborazione.