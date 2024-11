A cura della Redazione

L’Ause Sporting Club trionfa a San Giuseppe Vesuviano.

Il 14 novembre la società di Torre Annunziata, diretta dal dott. Mario Veneruso, ha partecipato ad un meeting a San Giuseppe Vesuviano invitata dall’ASD Partenopea.

I pugili Vincenzo Gallo, Marco Celiberti e Salvatore Capasso hanno dato spettacolo contro avversari forti e molto esperti.

Gallo, dopo un avvincente incontro e un verdetto discutibile, ha dimostrato di avere le capacità per andare avanti e prendersi grandi soddisfazioni.

Celiberti ha messo in mostra grande coraggio e tecnica, vincendo nettamente l’incontro e dimostrando un impegno eccezionale e voglia di traguardi importanti.

Capasso è all’ennesimo incontro vincente. Nell’ultimo periodo ha vinto contro avversari molto forti, le sue capacità tecniche sono notevolmente migliorate e l’obiettivo per il prossimo anno è quello di presentarsi ai campionati italiani, per vincerli naturalmente.

“Noi la chiamiamo evoluzione dello sport – commenta Veneruso -. In due anni stiamo avendo risultati in tutte le discipline; siamo diventati il motore dello sport a Torre Annunziata, e tutto questo grazie anche ai miei collaboratori e a mio padre, lo storico Maestro Alfredo. Con la sua esperienza e i miei metodi innovativi diamo agli atleti gli strumenti per portare a casa traguardi importanti”.