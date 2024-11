A cura della Redazione

Settimana impegnativa ma ricca di conquiste per l’AUSE Sporting Club di Torre Annunziata.

La nuova struttura sportiva di via Vesuvio continua a mietere successi. Iniziamo con Francesco Mazzoccoli, pugile allenato dallo storico maestro Alfredo Veneruso. Venerdì scorso inizia a combattere ai Campionati Italiani di pugilato a Loreto (AN): parte dai quarti di finale dove affronta Rocco Di Micco del team Foglia, battendolo per sospensione cautelare alla seconda ripresa. Alla semifinale affronta l’imbattuto marchigiano Agostino Marietti. vincendo con un verdetto di 5 a 0 ai punti. In finale purtroppo si ferma il sogno di Mazzoccoli con Ahorn Corona, molti più anni di palestra e atleta della nazionale Italiana. Mazzoccoli in un anno di attività è riuscito ad arrivare secondo agli Italiani nella categoria regina della boxe, onore a lui.

Mentre invece domenica 25 novembre a Pompei si sono svolti i campionati regionali di Danza Aerea. L’AUSE Sporting Club del dott. Mario Veneruso partecipa con tre atlete: Aurora Veneruso, già campionessa di pugilato nella sua categoria, Carmela Mennella e Gaya Organista. Le splendide atlete danno spettacolo e si aggiudicano la medaglia d’oro in categorie diverse, classificandosi agli Italiani.

“In soli 2 anni - commenta Mario Veneruso - abbiamo conquistato molte medaglie in varie discipline. Questo è grazie ad un team di 13 professionisti dello sport, laureati e specializzati nei vari settori. Con una struttura dotata di macchine di nuova generazione, riusciamo a formare l’atleta a 360 gradi, con due tipologie di istruttori: quelli che si occupano esclusivamente della preparazione atletica e quelli della preparazione tecnica. In più, abbiamo a disposizione dell’atleta un nutrizionista, una massaggiatrice ed un fisioterapista. Collaboriamo con società non solo locali e siamo diventati il motore sportivo di Torre Annunziata e della Campania”.