Avvocati, veterinari, commercialisti, ingegneri e architetti si contenderanno la vittoria nella Champion League delle Professioni che si terrà da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre.

L’appuntamento per le squadre di calcio di questi ordini professionali è a Montesilvano, in provincia di Pescara, per la nona edizione di questo torneo. Vi partecipano i commercialisti di Nola, Trani e Bari, gli architetti di Napoli e Catania, gli ingegneri di Napoli, Caserta e Firenze, gli avvocati di Napoli, Pescara e Lecce e i veterinari della Campania.

Dodici formazioni che scenderanno in campo per conquistare la coppa che assegna il titolo di campioni di football delle professioni. La squadra dei veterinari, otto volte campione d’Italia della loro categoria, di cui cinque consecutivamente, ha come team manager di Torre Annunziata Peppe Lucibelli. Affronteranno nella prima partita di venerdì 29 novembre gli avvocati di Lecce