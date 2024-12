A cura della Redazione

Non viviamo da vicino le vicende del Savoia Calcio e quindi non sappiamo quali sono le dinamiche che stanno attraversando squadra e società.

Stamattina abbiamo appreso e scritto delle dimissioni dell’allenatore Domenico Giacomarro, che rimetteva il mandato nelle mani della società. Ora apprendiamo dalla stessa società dell’avvenuto esonero del responsabile tecnico della squadra. Nel contempo si è dimesso la scorsa settimana anche il direttore generale Raffaele Auriemma, dimissioni accettate dalla società.

Di seguito, il comunicato a firma del dott. Nazario Matachione, presidente della Casa Reale Holding.

“A seguito degli ultimi eventi ho necessariamente dovuto prendere atto dell’impellenza di dare una svolta e questa consapevolezza mi ha imposto il dovere di prendere la decisione più difficile.

Mister Domenico Giacomarro è esonerato dall'incarico. Quando nello spogliatoio si creano condizioni tali da minare la serena gestione della squadra non ci sono alternative, bisogna essere determinati e non tergiversare. E’ questo il motivo unico che ha portato all’esonero di mister Giacomarro che ha dimostrato di essere oltre che un serio, corretto e competente professionista anche un grande uomo ed è per questo che avrà sempre la nostra stima.

La settimana scorsa ha dato le dimissioni nella qualità di direttore generale il dott. Raffaele Auriemma e pertanto è doveroso precisare che alcuna determinante scelta societaria è a lui ascrivibile. La società ha accettato senza remora le sue dimissioni irrevocabili, consapevole che il suo spessore professionale stride con un così limitato margine decisionale. Augurandogli di poter esprimere la sua esperienza e competenza in spazi più ampi e importanti, ringraziamo il dott. Auriemma per il suo contributo.

A breve il nuovo allenatore sarà presentato sui canali social del Savoia”.