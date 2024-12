A cura della Redazione

Sabato 7 dicembre al Teatro Magma in via Vesuvio a Torre Annunziata si è svolta la Festa della Sport, organizzata dall’AUSE Sporting Club del dott. Mario Veneruso.

Grandi esibizioni di ginnastica artistica, danza aerea e boxe bambini, con la partecipazione di 4 campionesse regionali di danza aerea, tra cui Aurora Veneruso talento torrese sia nella danza aerea che nella boxe.

L’AUSE Sporting Club ha invitato tutte le società pugilistiche della Campania, ciascuna delle quali ha premiato un pugile scelto dal loro tecnico, mentre lo storico maestro Alfredo Veneruso ha premiato i pugili dell’AUSE che quest’anno hanno ottenuto grandi risultati.

Alla manifestazione erano presenti personalità del nostro territorio: la dirigente dell’I.I.S. G. Marconi Agata Esposito, insieme al professore Ilario Coppola; la dirigente del Liceo Artistico G. de Chirico Rosalba Robello (entrambe le scuole collaborano con la struttura sportiva); gli imprenditori di Torre del Greco titolari della RDR S.p.a. Società Benefit, Franco e Raffaella Di Ruocco.

Non poteva mancare, infine, la presenza del sindaco Corrado Cuccurullo che si è complimentato con il titolare del centro Mario Veneruso, evidenziando la bontà del suo progetto che ha permesso di trasformare locali fatiscenti di un vecchio pastificio di Torre Annunziata in un tempio dello sport e del benessere. Una struttura sportiva tra le prime non solo sul territorio ma di tutta la Campania, con attrezzature di ultima generazione e istruttori qualificati.