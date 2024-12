A cura della Redazione

Ha avuto una madrina d’eccezione la manifestazione pugilistica tenutasi alla Boxe Vesuviana a ridosso delle festività Natalizie. Non a caso il nome dato alla kermesse è stato “Pugni di Natale” con avvincenti match delle nuove leve della Boxe Vesuviana che, hanno avuto come Madrina della serata la Campionessa Irma Testa la quale, rivolgendosi ai ragazzi ha esordito dicendo: «Salire su questo ring è sempre un emozione, è dove sono nata pugilisticamente è dove ho capito che la mia vita poteva cambiare proprio grazie a questo ring quindi, rispettatelo e continuate a sognare».

Emozionato è dir poco il maestro Gaetano Nespro, soddisfatto per la riuscita della manifestazione pugilistica. «Per me è un onore che il maestro Lucio mi abbia affidato il coordinamento della manifestazione e la guida tecnica dei ragazzi, insieme ai miei amici di sempre Pasquale Perna e Salvatore Annunziata. Mi sento parte integrante di questa Associazione a cui sono tesserato ormai da 30 anni, con la rielezione in Consiglio Federale di Biagio Zurlo, e quindi per i suoi tanti impegni sono coinvolto in prima persona in tante dinamiche societarie che svolgo sempre con il massimo impegno e amore proprio come mi è stato insegnato dal maestro».

Ottime prestazioni da parte dei volti nuovi della Palestra, vittorie per Antonio Feroleto, Salvatore Veropalumbo, Milena Iavazzo e Francesco Morgano, che ha avuto anche il premio come miglior pugile della serata, da rivedere non solo per le sconfitte Francesco De Angelis e Luigi Marciano.