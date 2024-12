A cura della Redazione

Si conclude un anno ricco di successi per l’Ause Sporting Club di Torre Annunziata.

Campioni di boxe come Francesco Mazzoccoli, Salvatore Capasso, Manuel Zavarese e Marco Celiberti, la giovanissima Aurora Veneruso, campionessa regionale di boxe e danza aerea, hanno contraddistinto un’annata che ha dato lustro non solo alla struttura sportiva di via Vesuvio, ma all’intera città.

L’ultimo appuntamento dell’anno l’importante competizione di danza aerea Sicily Aerial Dance Award 2024, organizzata da Opes Settore Nazionale Danza, con la partecipazione di oltre 300 atleti, svoltasi in questo mese nell’auditorium Nelson Mandela di Misterbianco in provincia di Catania.

La Danza Aerea è una disciplina che si svolge mediante l’uso di teli (tessuti) con i quali si eseguono esercizi, acrobazie e figure spettacolari, sospesi in aria.

La gara ha visto trionfare Gaya Organista che si è classificata al primo posto sia nel tessuto che nel cerchio over 26 livello avanzato, mentre Carmela Mennella ha conquistato il terzo posto nel cerchio over 26 livello base.

Soddisfatto dei risultati il titolare della struttura sportiva, dott. Mario Veneruso. “In soli due anni, siamo arrivati alle finali italiane di boxe, abbiamo portato la danza aerea a Torre Annunziata vincendo le fasi regionali e interregionali, diamo un futuro ai ragazzi aiutandoli nella preparazione atletica per partecipare ai concorsi nelle forze armate. Il duro lavoro ci premia e questi sono i risultati. Ringrazio tutti i componenti del mio staff e non mi resta che augurare a tutti un buon Natale e un 2025 ancora più ricco di successi”.