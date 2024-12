A cura della Redazione

E’ una sconfitta che non lascia segni quella che la CoGe Vesuvio Oplonti di Torre Annunziata ha dovuto incassare in casa della capolista Podio Fasano.

All’undicesima giornata del campionato di serie B1, dopo sei partite in cui la squadra di coach Alminni è andata sempre a punti, è stata la corazzata Fasano a frenare la corsa delle tigri arancio-blu. Con De Caprio in stampelle, Giada Biscardi ferma per delle noie muscolari e Bortolot febbricitante, l’allenatore oplontino è stato costretto a ridisegnare l’assetto della squadra ed in alcuni tratti del match a compiere degli autentici esperimenti tanto che anche il coach di Fasano, Paolo Totero, ha riconosciuto di aver trovato di fronte una squadra totalmente diversa da quella sulla quale aveva lavorato in settimana.

IL PUNTEGGIO 25-15, 25-15, 25-22 L’avvio di gara è tutto punto a punto con Laura Biscardi che trova un mani-fuori che vale il 5 a 4 ospite. Fasano ha nella difesa la sua arma migliore e nella scarsa precisione in battuta il suo tallone d’achille. Non appena le bianco-azzurre di casa riescono, in servizio, a trovare il campo matura l’accelerazione. Dal 15 a 13 si passa, in soli 6 minuti, al 22-14 e poi al definitivo +10. Dopo aver dato fiducia a Eliana Rendina nel primo set, coach Alminni disegna un’altra squadra con Eva Andretti al centro e Vujko e Laura Biscardi negli insoliti ruoli di opposto e posto 4. Il punteggio è la fotocopia del secondo set. Dal sette pari si passa al +5 per le padrone di casa che sul 15-10 imprimono il loro sigillo alla partita, complici anche le disattenzioni oplontine in fase di ricezione. Avvio di terzo set con le tigri vesuviane già pronte a scambiarsi i doni sotto l’albero. A interrompere i canti natalizi è coach Alminni che, sull’8 a 2 per le padrone di casa, cambia ancora la ricetta. Lo svantaggio di sei lunghezze si riduce progressivamente fino al 21 pari. Paolo Totero chiama time out e trova in un errore in ricezione delle ospiti il regalo natalizio inaspettato. Il finale di 25 a 22 consegna, con merito, i tre punti a Fasano e tiene ben salda la convinzione che la CoGe Vesuvio Oplonti sia in grado di competere su tutti i campi.

L’ESORDIO DI PAOLA DE SANTIS Ci sono settimane che sono davvero difficili da dimenticare! E’ una frase che vale per il secondo libero della CoGe Vesuvio Oplonti, Paola De Santis. Dopo aver concluso brillantemente gli studi in ingegneria con un “rotondo” 110 e lode, Paola ha fatto il suo esordio in serie B1. Per la società una enorme soddisfazione, anche perché Paola ha militato in tutte le giovanili ed è stata protagonista in diversi campionati della prima squadra.

IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI FASANO Menzione speciale per il palazzetto dello sport di Fasano. “E’ una struttura – ha sottolineato il direttore generale, Carmine Arpaia - che meriterebbe di diventare meta per visite guidate di chi ama lo sport ed intende promuoverlo in strutture essenziali ed, al tempo stesso, all’avanguardia”

LA CLASSIFICA DI B1 Dopo undici giornate, la CoGe Vesuvio Oplonti occupa la settima posizione con 17 punti. In vetta c'è la Podio Fasano con 29 punti, Pomezia 25, Volleyro' e Bisceglie 22, Marsala 21, Arzano 18, Crotone 16, Santa Lucia e Modica 14, Santa Teresa di Riva e Castellana 13, Caltanissetta 5, Pescara 2