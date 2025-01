A cura della Redazione

Napoli, Inter e Atalanta al top in Serie A, male Lazio, Juve e Fiorentina, questo il riassunto della top 6, che vede l’inserimento nelle quote bet della Dea e dei Partenopei come sfidanti più agguerriti del Biscione favorito da inizio campionato. Intanto, il Milan alza in faccia ai cugini la Supercoppa Italiana e Conceicao balla per festeggiare negli spogliatoi con tanto di sigaro, una metafora perfetta della follia ludica e dell’imprevedibilità di questa stagione, che vede diverse protagoniste italiane anche in Champions ed Europa League.

Napoli boom con la miglior difesa, Dea e Biscione i reparti offensivi più forti

Il Napoli di Conte domina la classifica e possiede il miglior reparto difensivo del campionato, che ha subito soltanto 12 reti in 19 match, una media netta inferiore a un gol a partita: statistica preziosa in chiave scudetto. Nel palinsesto Antepost si piazza a quota 3.75 per la vittoria del campionato, ma Inter e Atalanta hanno qualche partita in meno da recuperare.

Quello dei Nerazzurri di Milano è un attacco di tutto rispetto, nonostante il flop in Supercoppa. In campionato il tandem offensivo di Inzaghi ha segnato 45 gol in 17 match e punta a raggiungere quota 100 gol quest’anno, dopo le straordinarie prestazioni in Champions.

Anche la Dea sta volando in Champions e Serie A, dove in 18 match ha segnato ben 43 gol e si piazza come sfidante alla lotta scudetto, quotata vincente a 4.

Flop di Lazio, Juve e Fiorentina che soffrono eccessi di instabilità tattica

La Juventus di Thiago Motta è l'unico club di serie A che non ha mai perso neanche un match in 19 gare disputate, tuttavia, gli 11 pareggi non sono sufficienti per garantire ai Bianconeri il testa a testa in chiave scudetto. Anche se in Champions la Vecchia Signora può contare ancora sulla qualificazione, in campionato il tempo sembra già scaduto, mentre i tifosi propongono l’hashtag Motta-out.

Questo vale anche la Lazio, che domina in Europa League ma non riesce più a risalire in Serie A, dopo una serie di stop and go che hanno rovinato il buon lavoro fatto da Baroni fino a qualche mese fa. Il quarto posto è ancora alla portata dei Biancocelesti e il girone di ritorno sarà la prova del nove per le Aquile.

Nelle scommesse serie a perde terreno anche la Fiorentina, che esce sconfitta nell’ultimo mese contro Bologna, Udinese e Napoli, riuscendo soltanto a pareggiare contro la Juve. Questo è soltanto un antipasto del resto del campionato, che si sta dimostrando sempre più imprevedibile e con tantissime protagoniste non solo a pretendere lo scudetto, ma anche nella top 6.

Milan e Roma in netta ripresa

Mentre il Milan si è preso la Supercoppa con una prestazione strepitosa e un esordio stupefacente di Conceicao sulla panchina, la Roma si prende il derby ed è quello che conta nella capitale, perché questa iniezione di fiducia spaventosa potrebbe consentire ai Giallorossi una rapida risalita per aggrapparsi alla top 6 ed agguantare la qualificazione ai tornei UEFA.