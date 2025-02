A cura della Redazione

L’AUSE Sporting Club di Torre Annunziata apre una nuova sede a Cusano Mutri (BN), sotto la guida del Maestro Giuseppe D’Ambra.

Struttura polivalente, l'Ause è diventata un fiore all’occhiello di Torre Annunziata. Della sua attività socio-sportiva se ne è occupata anche la Rai, con un servizio andato in onda recentemente su TG 3 regionale.

Il dott. Mario Veneruso, fondatore e titolare dell’AUSE ci dice: “Abbiamo avviato una rivoluzione sportiva, tante palestre sia di Torre Annunziata che della Campania chiedono la nostra collaborazione. Ora Cusano Mutri ha un riferimento, Mutria boxe, con il Maestro Giuseppe D’Ambra, che in soli due mesi a livello pugilistico ha creato una scuderia di pugili pronti all’esordio: Sophie Crocco, Alex Falcone, Gianluigi Mastrillo, Giovanni Petrillo e Matteo Guerra, oltre ai tanti bambini che si preparano per i criterium giovanili di boxe.

“Sono fiero di far parte di questa grande famiglia - afferma il maestro D’Ambra -. Io e Mario siamo amici da una vita e condividiamo lo stesso pensiero sociale e sportivo. Abbiamo creato un gemellaggio tra Torre Annunziata e Cusano Mutri, i pugili diverse volte al mese si allenano insieme e collaborano anche al di fuori dello sport. Presto avvieremo insieme eventi sportivi oltre che a Torre Annunziata anche a Cusano, favorendo in questo modo anche il turismo in entrambe le città. Per noi questo è motivo di grande soddisfazione”.