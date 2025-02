A cura della Redazione

Trasferta amara in terra siciliana per la CoGe Vesuvio Oplonti, squadra femminile di volley di Torre Annunziata.

Nel sedicesimo turno del campionato di serie B1, le ragazze di coach Alminni cedono i tre punti al Santa Teresa di Riva. Una partita “strana”, finita tre a uno in favore della squadra allenata da Rigano, quella andata in scena al Pala Sant’Antonio di Furci Siculo, segnata più dagli errori che dalle belle giocate. In casa CoGe Vesuvio Oplonti c’è rammarico per il calo di gioco mostrato rispetto alla bella prestazione contro Marsala.

IL PUNTEGGIO 22-25, 25-20, 25-23, 25-22 A pochi minuti dall’inizio del match, Marianna Vujko è costretta a dare fortait. Il riacutizzarsi di un problema alla caviglia la costringe a restare fuori dai giochi. In avvio, a prendere la squadra arancio-blu per mano è Domiziana Mazzoni. Il suo impatto sulla partita e i ripetuti errori in battuta di Santa Teresa creano una forbice di quattro punti, 8 a 12, che diventano tre quando coach Rigano chiama il primo time out. Da 14 a 17 si passa al 17 pari. Time out di coach Alminni e situazione di vantaggio ristabilita: 17 a 20. I tre punti di vantaggio permangono fino ad una bella diagonale di Sara Gervasi che chiude il primo set.

Il secondo set inizia con una bella giocata di Martina Pepe. Le padrone di casa riducono gli errori in battuta e trovano negli attacchi di Bertiglia una delle armi migliori per mettere in difficoltà la difesa oplontina. Un attacco-out di Giada Biscardi fissa il punteggio sul 10 a 6 per le padrone di casa. Mazzoni, prima, e Gervasi, dopo, permettono alla truppa di Alminni di rientrare sul 14 pari. Dopo un errore in battuta di Bortolot, Marsengo si esibisce in un serie di ace che costringono Alminni prima al time-out e poi al cambio Biscardi-Rendina. Gervasi mette a terra il 15esimo punto ma Santa Teresa risponde con un muro su Giada Biscardi e poi approfitta di un fallo di Bortolot. La forbice di sei punti è ridotta da Laura Biscardi, Bortolot e Mazzoni. Sul 23 a 20 Rigano invita le sue ragazze a riflettere con un time-out e trova in Iacona l’autrice degli ultimi due punti del set.

Il terzo set si apre con un piccolo break delle padrone di casa che si portano sul tre a zero. Due punti di Martina Pepe, due ace ed un muro di Mazzoni ed una bella giocata di Bortolot riequilibrano il punteggio sul 10 a 10. Santa Teresa si tiene avanti e con un muro di Anello su Gervasi: 20 a 17. Dopo il time-out chiesto da coach Alminni arrivano due punti di Giada Biscardi e due di Laura Biscardi a cui le ragazze di coach Rigano rispondono con una bella conclusione di Bertiglia. Sul 21 pari coach Alminni affida la battuta ad Esposito che sbaglia. All’errore in battuta segue quello in attacco di Laura Biscardi. Un muro di Giada Biscardi ed un successivo attacco lungolinea ristabiliscono la parità, 23 a 23. Al time out di Rigano seguono un attacco fuori misura ed uno murato a Giada Biscardi e così Santa Teresa conquista il primo punto.

Nell’ultimo set l’andamento della gara non cambia. CoGe Vesuvio Oplonti svogliata e Santa Teresa brava e stare in partita con le tigri oplontine che nei momenti chiave appaiono irriconoscibili.