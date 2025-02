A cura della Redazione

Sono stati due giorni intensi per i ragazzi della Boxe Vesuviana di Torre Annunziata che, confrontandosi con gli atleti di altre regioni, accrescono il loro bagaglio tecnico e li proiettano a guardare ai prossimi impegni del calendario nazionale della FPI con più consapevolezza dei propri mezzi.

Impegnati presso il Palazzetto dello Sport di Latina, sabato 22 febbraio gli Under 15 Gabriel Di Donna e Costantino Striano con l’Elitè Francesco Parlato mentre, il giorno dopo, domenica 23, sempre nella medesima location, sono saliti sul ring gli Allievi Antonio Vitiello e Manuel Biundo, gli Under 15 Antonio Feroleto e Luigi Lettieri, gli Under 17 Luigi Marciano e Salvatore Veropalumbo, oltre all’Elitè Michele Veniero.

Al di là dei risultati riportati, con 3 vittorie 2 pareggi e 3 sconfitte, i ragazzi hanno dimostrato margine di miglioramento e soprattutto voglia di confrontarsi per poter migliorare.

Guidati all’angolo dal tecnico Salvatore Annunziata, ex campione della Boxe Vesuviana, che si è confrontato e relazionato con i tecnici del calibro del siciliano Giovanni Cavallaro (tecnico azzurro alle due ultime edizioni dei Giochi Olimpici) e del laziale Mirko Turrin (attuale vice di Patrizio Oliva per la squadra Under 15). Annunziata è stato coadiuvato all’angolo dal tecnico Luciano Balzano.

Esperienze e confronti costruttivi per gli atleti ed i tecnici. Quindi, avanti tutta.