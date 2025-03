A cura della Redazione

Cardito (Napoli). Il Savoia non si ferma più e ottiene la terza vittoria di fila con uno schiacciante 3-0 contro il Trastevere. A decidere il match del “Papa” il gol di Maniero e la doppietta di Messina che consentono alla squadra di mister Fabiano di ottenere il quinto risultato utile di fila. In avvio (3') tentativo degli ospiti sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Schettini tira ma Pellino blocca. Alla mezz'ora di gioco (31') arriva il gol di Maniero che apre le marcature: su calcio d'angolo di Schiavi respinge la difesa capitolina a Sellaf che serve il capitano che si gira e calcia siglando il gol dell'1-0.

Nel secondo tempo gli uomini di Bernardini si allungano alla ricerca del pari, ma si distraggono al 67' quando il pallone in profondità di Bitonto è destinato a Messina, entrato al posto di Negro, che colpisce di testa e batte Zandri segnando il 2-0. Il Trastevere prova poi ad accorciare le distanze con una punizione di Lorusso che calcia direttamente in porta, ma Pellino si distende alla grande e toglie il pallone dall'angolino basso più lontano.

Allo scadere del match (94') Messina firma anche il gol del 3-0 realizzando la doppietta personale: prima vince un duello in area e poi beffa Zandri con un pallonetto da posizione defilata. I bianchi continuano a vincere e nonostante le assenze di Bezzon e Iaccarino per problemi muscolari, e di Lauria, Giglio e La Monica colpiti da un virus influenzale, non si fermano più.

SAVOIA - TRASTEVERE 3-0

Savoia (3-5-2): Pellino '05 - Bitonto '06, Celli, Guifo Bogne - Schiavi, Borrelli C. '06 (70' Orta), Sellaf '05, Russo, Quirino '04 (54' Del Mondo '05) - Negro (63' Messina), Maniero (89' Fiasco '05). A disposizione: Borrelli L. '04, Pellegrini '06, Ryan, D'Angelo '07, Cirillo '07. All. Barbera (squalificato Fabiano).

Trastevere (4-2-3-1): Zandri '06 - Angelilli (92' Cavaliere '06), Giordani (92' Ferri '06), Schettini, Iacoponi (58' Fragnelli '05) - Compagnone, Ferrante (88' Di Florio '06) - D'Alessandris, Dincoronato (54' Calderoni), Lorusso - Scaffidi. A disposizione: Lazzarini '05, Cavallini '07, Angeloni '07, Baldari '07. All. Bernardini.

Arbitro: Giannì di Reggio Emilia.

Assistenti: Lauri di Modena e Panebarca di Foggia.

Marcatori: 31' Maniero, 67' Messina, 94' Messina.

Ammoniti: 79' Lorusso, 80' Ferrante, 83' Sellaf.

Recupero: 4' st.

Spettatori: 339 di cui 172 paganti e 167 abbonati.