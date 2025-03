Sembrava già essere decisa la stagione del Basketorre nel campionato Divisione Regionale 2: con poche vittorie e scarsa intensità tecnico-agonistica, i playoff sembravano solo un miraggio.

Poi cambia tutto. L’andamento della squadra torrese nell’ultimo mese è sorprendente. La tanto sperata e voluta reazione è arrivata. Nelle ultime quattro partite, i ragazzi di coach Passeggia hanno collezionato solo un passaggio a vuoto, vincendo al Palamarconi e in trasferta match cruciali. Il punto di partenza di questo sprint rivoluzionario è stato l’attesissimo derby contro il Centro Basket Torre Annunziata, giocato al Palamarconi il 23 febbraio.

Una gara importante non solo sul fronte emotivo, ma anche per la classifica: entrambe le squadre occupano una posizione non brillante e puntano a scalare la graduatoria. La tensione è percepibile persino sugli spalti, è una partita sentita. Combattuta fin dal fischio iniziale, il match non trova un leader costante: le due squadre si scambiano il vantaggio ogni minuto che passa. I biancocelesti sono davanti all’intervallo, ma sanno che dovranno lavorare sodo per vincere. I concittadini infatti non si risparmiano: vogliono confermare la vittoria dell’andata. Per decretare il vincitore bisognerà aspettare la fine del tempo supplementare, conquistato del Basketorre, fiero di aver vinto una partita con una grinta e voglia che non si riscontravano da un pò.

L’entusiasmo è alle stelle, i giocatori lo percepiscono e trascinano la stessa intensità alla partita successiva, disputatasi ancora al Palamarconi, contro Basket Bellizzi. In completo controllo fin dal primo quarto, i torresi ottengono un’altra vittoria, cruciale per il morale dello spogliatoio. La vera prodezza avviene però il 2 marzo, quando i torresi, con forza, espugnano Gragnano con il risultato di 52-59. È una vittoria inaspettata: Gragnano vanta una posizione notevole nella classifica generale, il successo dei biancocelesti può solo far bene. La striscia vincente viene però interrotta nella giornata di giovedì 13 marzo: il Basketorre torna con i piedi per terra, arrendendosi contro Ercolano in trasferta.

Il bilancio è tuttavia positivo: grazie alle recenti vittorie, i playoff possono essere realtà. La squadra torrese si trova all’undicesimo posto in classifica, a pari punti con Paestum, decimo, ma a soli 4 punti da Vico Equense, sesta forza della classifica. È ancora tutto aperto, mancano dieci partite: se i torresi vogliono sperare di accedere ai playoff, devono combattere e esprimere un buon gioco. Che questo mese sia un indizio del finale di stagione dei torresi, non possiamo saperlo, ma sicuramente sappiamo che il Basketorre ha le carte in regola per accedere alla seconda fase. Deve solo giocarle bene.

Inizio altalenante per l ’ Under 19 nella seconda fase della stagione

Parallelamente al prosieguo del campionato di Divisione Regionale 2, il Basketorre ha concluso la prima fase del campionato Under 19: i ragazzi hanno chiuso la prima metà della stagione con una vittoria su Capri il 19 febbraio, di buon auspicio per il finale. Un girone non semplice attende, però, i torresi nella fase oro. Per ora rimangono a rischio eliminazione a causa della sconfitta nella seconda giornata contro Ischia al Palamarconi, dove i torresi erano imbattuti da tempo. L’importante successo ottenuto contro Sammaritana in trasferta nella prima giornata della fase oro lascia ancora qualche speranza ai giovani cestisti torresi. I ragazzi dovranno sudare per continuare la propria avventura e cercare il successo finale tanto atteso e sperato.

Ottimo momento per l ’ Under 15: seconda fase iniziata col botto

Lavoro sorprendente dell’Under 15 del Basketorre: dopo aver concluso la prima fase con una vittoria e il primato in classifica, i ragazzi vincono anche all’esordio in fase oro, beffando Casoria al Palamarconi.Gli atleti, guidati da coach Cipriano, sembrano essere proiettati per un buon risultato. Toccherà a loro non deludere le aspettative, confermare e capitalizzare l’ottimo momento di forma.