La CoGe Vesuvio Oplonti si aggiudica il derby campano di serie B1 battendo la Luvo Barattoli Arzano con il punteggio di 3 a 1. Il team allenato da coach Ciro Alminni conquista il nono successo casalingo, su dieci gare disputate, ed allunga ulteriormente in classifica, superando Pomezia e confermando la propria presenza nel gruppo di squadre in lotta per una poltrona per i play off di serie A.

Il punteggio 21-25, 27-25, 25-16, 25-11

In avvio le due squadre si mostrano particolarmente nervose. Qualche errore di troppo per Arzano in fase difensiva e poca incisività in casa oplontina in attacco. Sul punteggio di 13 a 12 per le padrone di casa, Arzano trova un break di cinque punti con Marianna De Siano. La forbice si richiude fino al 19 a 21 ma, nel momento decisivo, le tigri oplontine non trovano gli spazi giusti in attacco e Arzano chiude sul +4.

Da brividi il finale di secondo set che rappresenta la vera chiave di volta della gara. Il parziale scivola via in assoluto equilibrio. Sul 19 pari Suero diventa croce e delizia per Arzano. Dopo due punti d’oro, sul 23 a 21 arriva l’errore in battuta della forte centrale. L’invasione di Silvestro, da una parte, e l’errore in battuta di Sara Gervasi, dall’altra, portano Arzano avanti 24 a 22. Giada Biscardi, con una sassata, annulla il primo set-point. L’errore in diagonale di Gianfico riporta le squadre in parità. Martina Pepe sbaglia in battuta e consegna ad Arzano il terzo set-point ma Giada Biscardi prima smorza l’esultanza delle ospiti e poi perfeziona il definitivo sorpasso.

Il terzo set è ancora siglato Biscardi ma se Giada si conferma nelle conclusioni mostruose dei primi due set, a salire in cattedra è Laura. Sul dieci pari, Elena Bortolot mette la carica al carillon e spedisce a terra un punto che certifica la difficoltà difensiva di Arzano. Un ace di Sara Gervasi ed una palla lunga della stessa attaccante oplontina portano il punteggio sul 16 a 13. In campo Gervasi fa spazio a Rendina e Arzano si esibisce in una sequenza di errori in battuta. Il muro di Marianna Vujko, sul 21 a 14, è il colpo più duro delle tigri arancio-blu. Di Laura Biscardi il punto che fa da sipario al parziale.

Nell’ultimo set Arzano parte bene ma è ancora una volta elena Bortolot a scuotere le sue compagne con una finta che manda su tutte le furie coach Piscopo. Un ace di Gervasi e un mani out di Giada Biscardi portano le padrone di casa avanti. Arzano non incide e in casa Oplonti cresce sempre di più l’attacco. Il tre a uno con cui va in archivio la partita porta la firma di Laura Biscardi.

MVP A Laura Biscardi. Al termine della gara il consigliere nazionale Fipav, Luigi Saetta, ha premiato Laura Biscardi come migliore giocatrice dell’incontro.