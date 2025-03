Nasce la Immobile Accademy, la scuola calcio fondata da Ciro Immobile insieme a Massimo Borriello e Giuseppe Panariello.

Un investimento per il territorio che vede coinvolti i giovanissimi del mondo del calcio per una loro formazione non solo sportiva ma anche di crescita di valori.

L’Accademy Immobile si articola in due strutture completamente ristrutturate ad altissimo livello, dove i giovani calciatori potranno allenarsi in un ambiente moderno e sostenibile.

La prima struttura che ospita la scuola calcio si trova a Boscotrecase, presso il centro sportivo La Ginestra, e comprende due campi di calcetto e un campo di calcio a 8.

La seconda struttura è situata al Centro Sportivo Parlati a Torre del Greco, con un campo di calcio regolamentare a 11. Oltre al campo di calcio, da settembre i bambini dai 4 ai 14 anni potranno usufruire di un’aula dedicata al doposcuola, dove potranno seguire un corso di inglese e svolgere i compiti scolastici.

Ciro Immobile, attualmente in forza al Besiktas, squadra turca, ha approfittato della sosta del campionato per fare un salto nella sua città natale, Torre Annunziata, e recarsi al Centro Sportivo per inaugurare la sua Accademy. All'evento erano presenti anche i sindaci di Torre del Greco e Torre Annunziata, Luigi Mennella e Corrado Cuccurullo, e la vicepresidente del Consiglio regionale Loredana Raia.

L'intervista a Ciro Immobile

“Io e la mia famiglia e abbiamo fatto una cosa straordinaria per il territorio, trasformando completamente la struttura sportiva che ospiterà l’Accademy. Voglio ringraziare le persone che hanno reso possibile tutto ciò, a partire da mio fratello Luigi, da mio padre Antonio, da mio cugino Giuseppe Panariello e finire con l’altro socio Massimo Borriello, persone che mi hanno aiutato a realizzare quello che era il mio sogno da bambino. Perché credo che ogni bambino debba avere la possibilità di realizzare i propri sogni. Ora non vorrei più che si dicesse che nel nostro territorio non c'è futuro per i nostri ragazzi o altre cavolate del genere”.

Poi Ciro Immobile passa raccontare come è nato il progetto dell’Accademy Immobile. “E’ un progetto che è venuto alla luce - come dicevo prima - perché era il mio sogno nel cassetto. Andando avanti con gli anni, e più si avvicinava la fine della mia carriera, il desiderio cresceva sempre di più. Allora ho pensato che prima che smettessi di giocare dovevo realizzare il mio sogno e l’occasione è stata la disponibilità di questa struttura. Che nasconde anche una bella storia, perché io sono praticamente cresciuto qui, ho giocato grandi partite e ho fatto pure tanti gol. Colgo l’occasione per annunciare che abbiamo stretto una collaborazione sportiva col Sorrento calcio e anche questa è una bella storia, perché dopo aver terminato la scuola calcio, il mio percorso è iniziato proprio a Sorrento. L’obiettivo dell’Academy? Saremmo felici di trovare tanti bravi giocatori desiderosi di realizzare i propri sogni. Ma i ragazzi devono capire che la vita è fatta di sacrifici e che la volontà di arrivare spesso batte il talento”.