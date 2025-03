A cura della Redazione

Il Savoia non si ferma più, vince in trasferta sul campo dell’Obia (0-1)

I Bianchi si presentano in campo senza Maniero, rimasto a casa per un virus influenzale, e senza Schiavi, che prova nel riscaldamento ma non ce la fa e va in tribuna.

La squadra di Torre Annunziata si aggiudica il match con un gol di Messina che appoggia in rete un passaggio di Negro.

L’Olbia riesca anche a pareggiare al 71’, ma l’arbitro prima convalida e poi annulla dopo la segnalazione dell’assistente di linea, che ravvisa un fallo ai danni del portiere biancoscudato Pellino.

Con le ultime quattro vittorie, il Savoia si porta al sesto posto in classifica, con 45 punti, preceduto da Paganese (48), Sarnese (49), Cassino e Guidonia (53), Gelbison (55).