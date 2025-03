A cura della Redazione

La Fiamma Torrese, squadra di volley femminile d Torre Annunziata, porta a casa l’ennesima vittoria della sua straordinaria annata, in una cornice di pubblico spettacolare al Palapittoni. Da evidenziare la presenza fissa delle giovani pallavoliste dell’Academy per supportare il sestetto oplontino.

Così coach Adelaide Salerno: “Partita gestita bene, il risultato non è mai stato messo in discussione. Bene così. Ottima prova di Ludovica Cirillo e Gaia Pernice, che sono subentrate a gara in corso. Testa alla prossima partita”.