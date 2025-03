A cura della Redazione

Vento scarso e instabile ha costretto il Comitato di Regata, guidato da uno straordinario Flaviano Seno, ad annullare la terza prova in programma del Campionato Vele di Levante, valida per l'assegnazione del Trofeo Young Sailors Challenge e del neonato trofeo Play District Agorà del mare, fortemente voluto dal Circolo Nautico Arcobaleno.

Quest’anno la regata, organizzata come di consueto dal sodalizio oplontino, ha visto anche la collaborazione della giovane sezione della Lega Navale Italiana di Portici. Le imbarcazioni, ritrovatesi nelle acque antistanti il porto di Torre Annunziata, hanno atteso che il vento si stabilizzasse per intensità e direzione fino alle ore 14,00 circa. Quando sembrava che ormai ci fossero tutte le condizioni per regatare, con un vento di circa 8 nodi proveniente da Est-Sud-Est, il Comitato di Regata ha avviato le procedure di partenza.

Partiti i quattro raggruppamenti tutto sembrava filare liscio, ma nel giro di circa un’ora un salto di vento di 180 gradi seguito da un repentino calo ha costretto gli UDR ad annullare la regata. Appuntamento dunque al 24-25 maggio per la prima Tappa Campionato Italiano Kite e seconda Tappa Coppa Italia Wingfoil validi per l'assegnazione del Trofeo Baia di Oplonti.