Il prefetto di Napoli Michele di Bari ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi del Savoia per l’incontro di calcio S.S.D. Flegrea Puteolana - Savoia valevole per il campionato nazionale di Serie D Girone G stagione 2024-2025, da disputarsi presso lo stadio comunale Giarrusso di Quarto domenica 6 aprile 2025.

Il provvedimento prefettizio è stato adottato su parere del questore di Napoli che ha evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento, considerato la rivalità tra le opposte tifoserie.

Le due squadre occupano rispettivamente il sesto e l'ottavo posto in classifica, con il Savoia a 48 punti e la Puteolana a 44. La squadra di Torre Annunziata viene da 5 vittorie consecutive ed è proiettata verso la quinta posizione in classifica, attualmente occupata dalla Paganese con 51 punti, per poter disputare i play off.