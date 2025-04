A cura della Redazione

La Fiamma Torrese vince 3-0 al PalaPittoni contro Cicciano, tra gli applausi di una tribuna gremita e in festa.

Queste le dichiarazioni di coach Salerno: “All’inizio del terzo set siamo partite piano ma poi abbiamo dato una svolta alla prestazione. Sono soddisfatta, soprattutto per la mentalità che la mia squadra continua a dimostrare gara dopo gara. Adesso ci godiamo le Final Four Under 16 e poi penseremo alla sfida contro Volla. Andiamo avanti così!”