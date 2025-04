A cura della Redazione

La Coge Vesuvio Oplonti si conferma tra le big del campionato di serie B1 di pallavolo femminile

Batte Castellana Grotte al tie-break e conquista la tredicesima vittoria, la terza in trasferta, piazzandosi nuovamente al sesto posto in classifica, subito dietro le squadre in piena lotta play off. La gara è stata giocata punto a punto, con le padrone di casa più reattive in avvio di gara e le tigri arancio-blu capaci di rintuzzare colpo su colpo.

IL PUNTEGGIO 25-22,24-26,25-22,26-28, 13-15. L’avvio di gara è una questione a due tra Stroppa e Mazzoni, con la prima che si esibisce in diagonali velenosissime e la seconda sontuosa a muro. Un ace di Martina Pepe segna il massimo vantaggio ospite, uno striminzito +2 che è il segno più evidente del grande equilibrio in campo. Un muro di Martina Pepe su Stroppa mette il timbro al primo spicchio di gara ma sul 19 pari sale in cattedra Corradetti che sposta l’equilibrio a favore delle padrone di casa.

Il secondo set è la fotocopia del primo. Tigri arancio-blu avanti sul 12 a 11 con un mani-fuori di Giada Biscardi. Il muro di Bortolot sancisce il 15 a 13 per le ospiti. Cantaluppi riagguanta le avversarie con due belle giocate che servono a fissare il punteggio sul 18 pari. Mentre Stroppa continua a macinare punti è Domiziana Mazzoni a trovare il primo set-point. Stroppa lo annulla. Punto di Sara Gervasi e errore di Stroppa per il momentaneo uno a uno.

L’avvio del terzo parziale segna il crescendo di Giada Biscardi, che trova anche un ace sul 6 a 3 vesuviano. Cantaluppi e Corradetti non sono da meno e portano Castellana sul + 4 , sul 17 a 13. Un muro di Gervasi su Stroppa ristabilisce l’equilibrio a quota 18. Un attacco out di Laura Biscardi ed un errore in ricezione spostano nuovamente l’equilibrio. Coach Alminni si affida alla ricezione di Eliana Rendina che consente a Gervasi di rifiatare. Un ace di Gervasi riporta la CoGe Vesuvio Oplonti ad un punto ma una invasione fischiata a Martina Pepe sposta ancora il punteggio in favore delle padrone di casa. Il duello a distanza Corradetti - Giada Biscardi tiene vivo il set che le padrone di casa fanno proprio con una chiusura d’astuzia di Stroppa.

L’apertura del quarto set è un parziale di 5 a 1 per Castellana che diventa 10 a 5 in pochi minuti. Tre errori di Stroppa in attacco, e gli affondi di Gervasi e Pepe ristabiliscono la parità. Un ace di Laura Biscardi è il punto numero 15. L’attaccante oplontina sbaglia in battuta e in attacco, Mazzoni trova il muro avversario e Cataluppi è brava a firmare l’allungo, 20 a 15. Il 3 a 1 delle padrone di casa sembra doversi materializzare in breve tempo. Ad allungare la sfida è il Gervasi-show: due attacchi ben calibrati e due muri di sostanza riportano a galla la squadra arancio-blu che trova in Martina Pepe l’arma in più di giornata, suo l’aggancio sul 22 pari. Al primo set point ospite si arriva con un errore in attacco di Corradetti. Gervasi sbaglia la battuta e si torna in parità. Stroppa porta avanti Castellana ma il primo match-point viene annullato da Mazzoni. Un’invasione delle padrone di casa e una conclusione a tagliare il tappeto di Giada Biscardi chiudono il set.

Nel tie-break l’equilibrio che aveva segnato tutta la gara si rompe dando spazio a blackout dettati anche dalle due ore e trenta minuti di gioco intenso. Il parziale di sei a due per Castellana si riduce fino al dodici pari grazie ad un ottimo attacco di Laura Biscardi al quale fanno seguito ben tre punti di Giada Biscardi. Stroppa fa e disfa per il tredici pari mentre Giada Biscardi trova l’ultimo briciolo di lucidità per mettere a terra il quattordicesimo. Il quindicesimo punto è un ace che apre la festa in casa CoGe Vesuvio Oplonti.

“Siamo protagonisti di una gran bella stagione”. Così il coach Ciro Alminni. “Una bella partita, giocata bene da entrambe le squadre. E’ un successo – ha sottolineato il presidente Angelo Cirillo - che mantiene alto l’entusiasmo intorno a questo gruppo che sta facendo bene ed al quale ho chiesto di puntare sempre al massimo”.