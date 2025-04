A cura della Redazione

Boxe di Pasqua con 12 match di Pugilato Olimpico alla Boxe Vesuviana di Torre Annunziata.

Giovedì Santo, 17 aprile con inizio alle ore 17, manifestazione Pugilistica alla Boxe Vesuviana. Saranno 14 i match di Pugilato Olimpico sulla distanza delle 3 riprese nelle qualifiche Under15, Under17, Under 19 ed Élite. Parteciperanno per la maggior parte atleti di nuova generazione delle varie fasce di età ad eccezione di alcuni come Gucciardini, Ciaravolo e Balzano che hanno alle spalle diversi match a livello Nazionale.

Ingresso libero, primo match dalle 17 con un grande spettacolo pugilistico..