A cura della Redazione

L’AUSE Sporting Club di Torre Annunziata vince in tre città differenti nei vari tornei di pugilato.

Si comincia dal mattino a San Giuseppe Vesuviano, dove Marco Celiberti, Natale Angona e il pioniere dell’AUSE Salvatore Capasso, con coraggio e impegno disputano grandi incontri con una bellissima vittoria all’esordio di Natale Angona.

Il pomeriggio il gladiatore del ring Vincenzo Gallo combatte nella notte dei Campioni a Napoli, portando a casa una spettacolare vittoria e dimostrando di ambire alla maglia azzurra. Infine in serata al torneo esordienti a Marcianise al suo esordio Lorenzo D’Auria sale sul podio.

Soddisfatto il fondatore dell’AUSE dott. Mario Veneruso. “Continuiamo per la nostra strada, la nostra rivoluzione sportiva in tre anni sta portando enormi risultati in vari sport, nella boxe, nella ginnastica artistica e nella danza aerea - afferma -. I nostri ragazzi, la maggior parte liceali, stando avendo risultati ottimali sia nello sport che nel rendimento scolastico, e questa è la nostra soddisfazione. Avendo un team di istruttori, preparatori atletici, nutrizionista, e fisioterapista, riusciamo a formare atleti agonistici e amatori a 360 gradi. Ringrazio il mastro Alfredo, e tutti gli altri tecnici, Giuseppe D’Ambra, Alfonso Pinto, Raffaele Veneruso, Francesco Cuomo e Chiara Grillo per l’impegno quotidiano e costante. Infine ringrazio mia moglie Carmen e le mie figlie, prime tifose dei nostri atleti. Tante le società sportive che ci chiedono di collaborare e per noi è un grande onore essere il timone dello sport di Torre Annunziata".